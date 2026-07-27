Bavaria es la empresa que mejor gestiona su inversión social y ambiental, según ranking de IISAE

Bavaria ocupó el primer lugar entre las empresas que mejor gestionan sus recursos y capacidades en ámbitos sociales y ambientales, según el ranking del Índice de Inversión Social y Ambiental Empresarial (IISAE), correspondiente al desempeño de 2025.
El estudio fue realizado por Arteaga Latam y evaluó a 318 empresas para medir cómo gestionan su inversión social y ambiental en aspectos clave como la integración con el negocio, la gestión, el esfuerzo financiero, la articulación con otros actores y el reconocimiento que reciben por sus prácticas.