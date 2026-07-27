Colombia, entre los países donde es caro ir al estadio en América Latina: esto cuestan los abonos de fútbol

Con el inicio del segundo semestre de la Liga BetPlay 2026, los principales clubes del fútbol profesional colombiano volvieron a abrir la venta de sus planes de abonos. Aunque para muchos aficionados representan la forma más económica de acompañar a su equipo durante toda la temporada, los precios muestran que asistir regularmente al estadio continúa siendo un gasto importante para el bolsillo de los colombianos. Los planes más económicos de los equipos grandes oscilan entre 24% y 65% de un salario mínimo mensual, mientras que las localidades premium incluso superan el millón de pesos. Ese comportamiento coincide con un estudio publicado por el medio mexicano El CEO, según el cual Colombia es el cuarto país de América Latina donde resulta más costoso ir al estadio en relación con el ingreso de los trabajadores.

El análisis calcula el esfuerzo económico en días de salario y ubica a Argentina en el primer lugar (2,14 días), seguida de México (1,74), Brasil (0,94) y Colombia (0,84), lo que evidencia que, aunque el valor nominal de las entradas pueda ser inferior al de otros países, el poder adquisitivo hace que el esfuerzo económico para los aficionados colombianos sea considerablemente mayor. Por debajo de el territorio nacional se encuentran Chile con 0.75 y Costa Rica con 0.33. Le puede interesar: ¡Ya no hay bolsillo que aguante! Ir a ver fútbol en Colombia se encareció un 46 % en cuatro años

Los abonos de los grandes clubes superan hasta el 30% de un salario mínimo

Entre los equipos analizados, Atlético Nacional vuelve a ofrecer el plan de abonos más costoso.

Para nuevos abonados, la localidad Platea tiene un valor de $1,8 millones, mientras que los planes más económicos parten desde $360.000 para antiguos abonados, dependiendo de la tribuna.

En el siguiente escalón aparecen Millonarios e Independiente Santa Fe, cuyos planes van aproximadamente desde $400.000 hasta $1,3 millones.

También figuran Junior con un valor promedio entre $390.000 y $1,1 millones. De ahí le sigue Once Caldas entre $159.000 y $1,1 millones; Atlético Bucaramanga, desde $290.000 hasta $995.000; América de Cali, entre $270.000 y $785.000; Deportivo Cali, entre $242.000 y $740.000; Deportes Tolima, entre $250.000 y $600.000; Llaneros, entre $224.000 y $590.000 y Alianza FC, un único plan por $300.000. El Deportivo Independiente Medellín ofrece el abono de entrada más económico entre los clubes analizados, con un precio desde $81.400, aunque su plan para las mejores localidades llega a $495.000.

El problema no es solo el precio: también el ingreso de los colombianos

Para Luis Fernando Ramírez, docente e investigador económico, el indicador internacional refleja principalmente el bajo poder adquisitivo de los hogares colombianos. “El alto costo en proporción al ingreso refleja dos cosas. Por un lado, que en Colombia los ingresos son comparativamente bajos frente a otros países y eso impacta con mucha más fuerza a las clases populares”, explica. El economista compara el caso colombiano con países europeos. “En España uno puede encontrar entradas de 30 euros, pero esos 30 euros equivalen aproximadamente a dos horas de trabajo de un salario mínimo. La comparación es completamente distinta cuando se mira la capacidad de compra”. A ello se suma otro factor: la oferta. Ramírez señala que mientras en ligas como la española o la alemana hay partidos prácticamente durante toda la semana, en Colombia buena parte de la actividad se concentra los fines de semana, reduciendo la oferta de espectáculos y presionando los precios. Como referencia, asistir a un partido en el estadio Atanasio Girardot para ver al cuadro verdolaga representa un esfuerzo importante para quienes devengan un salario mínimo. En 2026, un hincha necesita destinar cerca de 0,8 días de trabajo para comprar una boleta en las tribunas Norte o Sur, cuyo valor ronda los $45.000. Si elige Oriental, el esfuerzo aumenta a 1,2 días de salario (unos $70.000); en Occidental asciende a 2,2 días (alrededor de $130.000), mientras que una entrada a Platea, con un costo cercano a $198.000, equivale a 3,4 días de trabajo, es decir, casi una semana laboral. Lea más: El clásico paisa también se juega en la venta de abonos: este es el ranking de los equipos que más han vendido

Un entretenimiento que compite con el resto del presupuesto familiar

El experto recuerda que buena parte de los asistentes al fútbol pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, precisamente los segmentos donde el ingreso disponible es más limitado. “Quienes asisten a los estadios son fundamentalmente personas de ingresos bajos y medios. Allí el impacto de la boletería y de los abonos se siente mucho más”. Además, explica que ir al estadio hoy compite directamente con otras formas de entretenimiento. “El deporte rivaliza con el cine, los parques, las salidas familiares o incluso las plataformas digitales. Los hogares tienen una restricción presupuestaria y deben decidir dónde destinan su dinero para el ocio”. A diferencia de otras actividades recreativas, agrega, el fútbol no siempre involucra a toda la familia, lo que hace que muchos aficionados deban decidir entre asistir solos al estadio o destinar esos recursos a planes familiares.

Inflación, salarios y costos operativos también explican el aumento

Ramírez sostiene que el incremento en los precios de los abonos no obedece únicamente a una decisión comercial de los clubes. El aumento del salario mínimo del 23,7% para el 2026 también repercute en los costos de operación de cada partido. “Los acomodadores, el personal de seguridad, quienes preparan el estadio y buena parte del personal operativo trabajan con salario mínimo. Ese incremento necesariamente termina trasladándose a la boletería”, señala el economista. A esto se suma que el acceso a los escenarios deportivos continúa dependiendo en buena medida de procesos manuales, lo que obliga a contratar una importante cantidad de trabajadores para atender al público. El contexto también coincide con un mayor costo de vida. Según el Dane, el rubro de alojamiento, agua, electricidad, rubros que influyen para en el valor para la realización de eventos deportivos, reportaron una inflación anual de 5,02% en junio, convirtiéndose en el componente que más aportó a la inflación nacional. Medellín encabezó el incremento entre las principales ciudades, con una variación anual de 6,92%. Conozca también: El negocio del sold out en Colombia: el gasto en entretenimiento creció más de 200% en cinco años

Nacional y Millonarios, el costo adicional por su tradición

Aunque Atlético Nacional lidera los precios de los abonos, Ramírez considera que esto también responde a razones de mercado. “Las nóminas más costosas generan una expectativa de mayor calidad deportiva y eso termina reflejándose en el precio”. Pero, además, existe un componente relacionado con la fidelidad de la afición. “Nacional y Millonarios tienen hinchadas muy consolidadas y con un alto grado de adhesión. Eso les permite cobrar una especie de prima de calidad por la tradición que han construido durante muchos años”, señala Luis Fernando. El especialista considera que una de las estrategias para ampliar el acceso pasa por fortalecer precisamente los programas de abonados, ya que permiten ingresos anticipados para los clubes y, al mismo tiempo, ofrecen descuentos frente a la compra individual de entradas. El debate llega en un momento en el que el entretenimiento gana cada vez más espacio en el gasto de los hogares. Solo en 2025, los colombianos destinaron $82,9 billones a recreación y cultura, un sector que creció 9,9% y fue el de mayor expansión dentro de la economía nacional. Sin embargo, para miles de aficionados, seguir a su equipo desde la tribuna continúa representando un esfuerzo económico que, medido frente al ingreso, ubica a Colombia entre los países más costosos de América Latina para vivir el fútbol desde el estadio. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: