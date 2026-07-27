La millonaria oferta por Luis Díaz que sería imposible de rechazar para él y el Bayern Múnich

El mercado de fichajes vuelve a sacudirse con el nombre de Luis Díaz. El extremo colombiano estaría en la mira de Al-Hilal, que prepara una operación sin precedentes para convertirlo en el fichaje más caro de la historia de la liga de Arabia Saudita.
De acuerdo con el periodista Sacha Tavolieri, el club saudí ya inició contactos con el entorno del atacante con el objetivo de convencerlo de unirse al proyecto deportivo antes de negociar formalmente con el Bayern Múnich.
Al-Hilal quiere romper el mercado
Luego de un par de temporadas con menor protagonismo en el mercado internacional, el fútbol saudí vuelve a apostar por grandes inversiones.