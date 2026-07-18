Antioquia, una potencia empresarial: generó $259 billones y concentró 17,4% de los ingresos del país

Las empresas de Antioquia volvieron a consolidarse como uno de los principales motores de la economía colombiana. Durante 2025, las 5.393 sociedades analizadas por la Superintendencia de Sociedades contabilizaron ingresos operacionales por $259,1 billones y activos por $335,02 billones, de acuerdo con el Estudio Empresarial Regional 2026.
Estas cifras representan el 17,38% de los ingresos operacionales y el 16,75% de los activos reportados por las 29.133 sociedades incluidas en el estudio a nivel nacional, lo que evidencia el peso que tiene el departamento dentro del aparato productivo del país.
La entidad señaló que este desempeño responde a la fortaleza de una economía en la que convergen sectores estratégicos como el comercio, la industria, el turismo y los servicios financieros.