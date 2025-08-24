Empresas paisas registraron caída del 4,5% en sus ingresos a junio

La suma de los ingresos de las grandes empresas paisas que reportaron sus resultados a la Superfinanciera retrocedió en el segundo trimestre de este año 4,5%, al pasar de $54,5 billones entre abril y junio de 2024 a $52 billones en los mismos meses de este 2025.
El top 3 por ingresos lo conforman EPM ($9,6 billones), Grupo Sura ($7,65 billones) y Grupo Cibest, matriz de Bancolombia ($6,1 billones).
Vale anotar que los reportes trimestrales de grandes conglomerados empresariales, como los grupos Sura y Argos, debieron asimilar los efectos de movidas ejecutadas en lo que va de este año, como el descruce accionario que existió por años entre ellas.
También se debe considerar que el desempeño de las compañías se dio en un contexto de menor ritmo económico, toda vez que el Producto Interno Bruto (PIB) creció 2,1% en el segundo trimestre del año, cifra significativamente inferior a la mediana de las expectativas de los analistas, que esperaban un crecimiento en torno al 2,7%.