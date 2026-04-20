“Colombia no tiene un problema de falta de recursos, sino de cómo se administran”, Carlos Mario Giraldo, gerente del Éxito

El gerente general del Grupo Éxito, Carlos Mario Giraldo Moreno, confirmó que dejará su cargo el próximo 30 de junio, tras casi dos décadas liderando una transformación clave del mayor minorista del país, marcada por la innovación, la expansión digital y la consolidación de nuevas líneas de negocio. La decisión, que ya había sido comunicada previamente a la junta directiva, marca el cierre de un ciclo en el que la empresa experimentó profundas transformaciones estratégicas y operativas. Durante su gestión, Giraldo lideró un proceso de innovación que posicionó al Grupo Éxito como una de las compañías más sólidas del país y como la marca número uno en el Top of Mind del sector comercio. Bajo su dirección, se consolidaron formatos diferenciales como...