Las compañías que podrían sorprender a los mercados en 2026

Analistas de Bloomberg rastrean de manera permanente el desempeño de miles de empresas en sectores que van desde la tecnología y la industria automotriz hasta las finanzas y los alimentos. A partir de ese seguimiento, la agencia elaboró una lista de 50 compañías que, por distintas razones, merecen una atención especial de los mercados en el próximo año, ya sea por su potencial de crecimiento o por los riesgos que enfrentan. El análisis combina distintos factores que pueden actuar como catalizadores de cambio, entre ellos la llegada de nuevos equipos directivos, procesos de venta de activos, adquisiciones estratégicas y el lanzamiento de productos o servicios. Estos elementos, según Bloomberg, podrían marcar giros relevantes en los resultados financieros y en la valoración de las compañías seleccionadas. Para construir el listado, Bloomberg también puso el foco en variables externas que están reconfigurando el entorno empresarial global, como los posibles cambios en la política arancelaria de Estados Unidos, la carrera por asegurar el suministro de recursos clave y el impacto cada vez más profundo de la inteligencia artificial en los modelos de negocio.

Tsmc

Con una fuerte demanda de chips de IA y una competencia limitada en la fabricación de chips avanzados, las previsiones de beneficios consensuadas para la principal fundición de semiconductores del mundo parecen demasiado bajas. Tsmc, fabricante de chips de IA para Nvidia, Broadcom y AMD, así como otros procesadores para clientes de larga data como Apple, está bien posicionada para aumentar los precios.

Samsung Electronics

Es probable que el mayor fabricante de chips de memoria del mundo registre ganancias superiores a las esperadas en 2026, ya que la creciente demanda impulsa el aumento de los precios de los chips Dram convencionales, uno de los principales productos de Samsung. Sus rivales SK Hynix y Micron Technology se están centrando más en chips de memoria avanzados de alto ancho de banda para IA, lo que otorga a Samsung una mayor ventaja en el mercado de la memoria tradicional.

Lam Research

El aumento de la inversión en IA probablemente beneficiará los ingresos y las ganancias del fabricante de equipos de semiconductores durante los próximos dos años. A medida que más empresas se incorporen al sector, fabricantes de chips de memoria como Samsung Electronics y SK Hynix deberán invertir en herramientas de fabricación para hacer procesadores y chips de memoria para servidores de IA.

Boeing

Tras siete años de pérdidas, el fabricante de aviones ha recuperado la rentabilidad, y esta recuperación debería continuar a pesar de los riesgos geopolíticos y el lento crecimiento económico. El aumento de la producción de aviones comerciales de Boeing está impulsando sus ganancias, y los grandes retrasos le permitirán desviar las entregas a corto plazo de lugares donde se enfrenta a aranceles elevados. A largo plazo, los nuevos pedidos deberían beneficiarse de la percepción de que la calidad se ha estabilizado y de las compras de países que buscan equilibrar la balanza comercial con EE. UU.

CBA

El mercado tiene altas expectativas de crecimiento para el banco más grande de Australia; la valoración de CBA es una de las más altas entre las entidades crediticias globales. Sin embargo, sus ganancias parecen decepcionantes debido al aumento de los gastos, el deterioro de la calidad de la cartera de préstamos y la inminente reducción de los tipos de interés del banco central australiano.

Constellation Energy

El mayor operador de energía nuclear de EE. UU. se prepara para superar las expectativas de ganancias en los próximos dos años, al satisfacer la creciente demanda de electricidad limpia y confiable proveniente de centros de datos que proporcionan la potencia computacional necesaria para el auge de la inteligencia artificial. En estados clave como Illinois, está firmando nuevos contratos más rentables que consolidan su rol como proveedor de energía.

Nike

Tras tres años de previsiones de beneficios a la baja, el gigante de la ropa deportiva está empezando a beneficiarse de las innovaciones de sus productos. Entre los primeros ejemplos se incluyen las zapatillas de running Pegasus Premium y Vomero 18, las zapatillas de baloncesto Kobe Protro, una colección de ropa llamada 24.7 y una expansión de la franquicia Air, todas ellas lanzadas en 2025. Nike también está consolidando sus colaboraciones con Foot Locker y Amazon.com, y cuenta con una nueva línea de ropa deportiva femenina con Skims.

Emerson Electric

El fabricante de equipos de automatización industrial está preparado para beneficiarse de los nuevos proyectos energéticos y la relocalización de la fabricación en EE.UU. Por ejemplo, cinco terminales de exportación de gas natural licuado (GNL) en EE.UU. anunciadas para 2025 apuntan a pedidos significativos de sistemas de control de flujo y software basados ​en IA de Emerson, lo que debería ser un impulso.

Marvell Technology

Marvell ha experimentado un crecimiento acelerado de los pedidos de centros de datos de IA con clientes como Microsoft y Amazon.com, y está trabajando en más de 20 megaproyectos. Con US$7.500 millones ya comprometidos de una cartera actual de US$75.000 millones, su negocio está a punto de crecer aún más este año.

Rocket

La adquisición de su rival Mr. Cooper por parte de la entidad crediticia hipotecaria en línea en 2025 generará ganancias menores a las esperadas. El adquirente podría tener dificultades para lograr los ahorros de costos esperados si el modelo de bajo costo de Mr. Cooper se ajusta al enfoque intensivo en servicios de Rocket. Otro obstáculo son los altos tipos de interés, que han frenado la actividad de originación de hipotecas.

