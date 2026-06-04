Cuatro empresas antioqueñas destacan entre las 10 mejores de Colombia para trabajar

Bancolombia se consolidó como la empresa con mayor capacidad para atraer y retener talento en Colombia, según los resultados de la edición número 17 de Merco Talento, el monitor que evalúa la reputación de las compañías como empleadoras. La entidad financiera obtuvo la máxima calificación del ranking con 10.000 puntos, seguida por Ecopetrol, con 9.657 puntos. Completan los primeros lugares Alpina, Bavaria, EPM, Sura, Mercado Libre, Davivienda, Grupo Argos y Nestlé. De acuerdo con el estudio, estas organizaciones son consideradas las mejores para trabajar en Colombia gracias a su capacidad para atraer profesionales, generar compromiso entre sus empleados y construir una reputación corporativa sólida.

Cuatro empresas antioqueña en el Top 10 de Merco Talento

Antioquia volvió a demostrar su peso dentro del tejido empresarial colombiano. Cuatro compañías de origen antioqueño lograron ubicarse entre las diez mejores empresas para trabajar. La mejor posicionada fue Bancolombia. Le siguieron EPM, en la quinta posición; Sura, en el sexto lugar; y Grupo Argos. La presencia de estas cuatro organizaciones en los primeros diez lugares confirma la fortaleza del ecosistema empresarial de Antioquia en materia de atracción y fidelización de talento, uno de los principales indicadores evaluados por el estudio.

Además, otras compañías antioqueñas de gran relevancia también figuraron entre las veinte mejores empresas para trabajar en Colombia. Es el caso de Postobón, que ocupó la posición 14; Grupo Nutresa, que se ubicó en el puesto 18 tras caer desde el tercer lugar que había alcanzado en 2025; y Grupo Éxito, que se situó en la posición 19. En conjunto, estos resultados consolidan a Antioquia como una de las regiones con mayor representación dentro del ranking de reputación y gestión del talento empresarial en Colombia.

¿Qué empresas subieron y cuáles salieron del top 10?

La edición de 2026 registró movimientos importantes frente al año anterior. Uno de los ascensos más destacados fue el de Mercado Libre, que pasó del puesto 11 al séptimo lugar. También sobresalió Grupo Argos, que escaló desde la posición 15 hasta ubicarse en el noveno puesto del ranking general. Dentro del top 10 también mejoraron posiciones Alpina, que pasó del cuarto al tercer lugar; Bavaria, que avanzó del quinto al cuarto; EPM, que subió del séptimo al quinto; y Davivienda, que ascendió del noveno al octavo puesto. Entérese: Acciones de Grupo Argos y Cementos Argos cayeron tras decisión sobre peajes en el Eje Cafetero En contraste, Grupo Nutresa protagonizó una de las mayores caídas del estudio. La compañía pasó de ocupar el tercer lugar en 2025 al puesto 18 en 2026. Google también salió del grupo de las diez mejores empresas para trabajar al descender del décimo lugar al puesto 21.

¿Por qué estas empresas son consideradas las mejores para trabajar?

El estudio concluye que las compañías mejor posicionadas tienen tres fortalezas comunes. La primera es su capacidad para atraer talento. Universitarios y profesionales las perciben como organizaciones con futuro, estabilidad y buenas oportunidades de crecimiento. La segunda es la habilidad para fidelizar a sus trabajadores mediante ambientes laborales favorables, estabilidad, oportunidades de desarrollo y condiciones competitivas. La tercera es la reputación corporativa. Son empresas que generan orgullo entre sus colaboradores y reconocimiento por sus valores, prácticas éticas y compromiso con la diversidad. Para elaborar el ranking, Merco Talento realizó más de 75.000 encuestas provenientes de 12 fuentes diferentes, entre ellas trabajadores, expertos en recursos humanos, universitarios y representantes sindicales, con el propósito de garantizar resultados transparentes y representativos.

¿Quiénes lideran los principales sectores económicos?

El estudio también evaluó a las empresas líderes en 33 sectores de la economía colombiana. Entre las organizaciones que conservaron el liderazgo en sus respectivas industrias se encuentran Bancolombia en el sector financiero; Ecopetrol en petroleras y distribución de hidrocarburos; Bavaria en bebidas; EPM en energía, gas y agua; Sura en aseguradoras; Crepes & Waffles en restaurantes y cafés; y Mercado Libre en comercio electrónico y distribución.

Estos resultados reflejan que varias de las compañías que encabezan el ranking general también mantienen posiciones de liderazgo dentro de sus sectores, fortaleciendo su capacidad para atraer y retener talento en el mercado laboral colombiano.

¿Qué revelan los trabajadores sobre las mejores empresas del país?