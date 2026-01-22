Generadoras de energía advierten impacto de $300.000 millones por decreto de emergencia económica

La sostenibilidad del sector eléctrico volvió a quedar en entredicho tras la expedición del Decreto 044 de 2026, una de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia económica.
Así lo advirtió la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), que alertó que la norma introduce nuevos tributos a la generación de energía eléctrica de forma “inoportuna, afectando la estabilidad financiera del sector y debilitando la confianza en el marco institucional”.
Puede leer: Emergencia económica sacude al sector eléctrico: Gobierno crea dos nuevos impuestos para las generadoras
El decreto crea dos mecanismos principales: una contribución parafiscal y una contraprestación tributaria en energía, ambos con cargo a las empresas generadoras.