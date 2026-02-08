Crisis climática reabre pulso entre Petro y la Corte Constitucional, ¿se puede reactivar la emergencia económica?

Luego de que la Corte Constitucional suspendiera la emergencia económica, el Gobierno Petro pidió al alto tribunal levantar el freno a la medida para atender la grave crisis climática que golpea en especial a los departamentos de Córdoba, Cauca, La Guajira, Antioquia y Nariño. Así, se reabre el debate que sigue sin cerrar la Corte: los límites de los estados de excepción para recaudar dinero de los ciudadanos y atender emergencias.
La decisión de una nueva emergencia económica surge tras la recomendación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Por esa razón, Petro habló de revivirla, pero los experto consultados por EL COLOMBIANO consideran que esa tarea será muy difícil.