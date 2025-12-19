Petro busca $16 billones con la emergencia económica: ¿la tumbará la Corte?

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el Gobierno avanza en la elaboración de un borrador para declarar la emergencia económica y recaudar $16 billones, una medida desesperada para recoger plata tras la caída de la reforma tributaria, en vísperas de elecciones.
Según el ministro, el rechazo del Congreso a la tributaria dejó un vacío fiscal de gran magnitud, lo que llevó al Gobierno a evaluar alternativas para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la ejecución de los programas sociales previstos en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.
“Estamos finalizando la estructuración de una medida de emergencia económica que nos permita obtener recursos a los que no ha sido posible acceder por otras vías y que deberán recaudarse mediante este mecanismo”, explicó.
Ávila añadió que, “en los últimos 30 años no hay antecedentes de que el Congreso apruebe un presupuesto sustentado en una Ley de Financiamiento y que, apenas dos meses después, rechace esa misma ley”, situación que, a su juicio, agravó el desbalance fiscal.
En este contexto, sostuvo que la declaratoria de emergencia económica le daría al Ejecutivo herramientas excepcionales para responder a las actuales necesidades fiscales, en medio de un escenario de estrechez presupuestal y crecientes presiones sobre las finanzas públicas.