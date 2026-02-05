x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

¡Ojo! Deslizamiento cerró la vía a Medellín–Santa Elena

El movimiento en masa taponó el acceso al corregimiento en la tarde de este jueves. Por fortuna, no hubo afectados.

  • Así quedó el paso vial tras el deslizamiento. FOTO: Cortesía
    Así quedó el paso vial tras el deslizamiento. FOTO: Cortesía
hace 4 horas
bookmark

Un gran deslizamiento de tierra dejó completamente bloqueada la vía que lleva de Medellín hacia el corregimiento de Santa Elena, al oriente de la ciudad, en la tarde de este jueves 5 de febrero.

Según trascendió, el incidente ocurrió cerca de las 4:00 p.m. en el kilómetro 11+200 del sector conocido como el Paso Malo. Por ello, el cierre de la vía debió hacerse desde el sector El Silletero.

Puede leer: No coma cuento: estas son las verdaderas razones detrás de las lluvias inusuales en Colombia

Por fortuna, el deslizamiento no dejó vehículos ni transeúntes afectados, según le confirmó el Dagrd a este diario.

A raíz del cierre de la vía, se deben tomar como vías alternas
la variante por Las Palmas y de ahí tomar la ruta de las Vereda Llano, Perico y Pantanillo.

O, si se viene desde el norte de la ciudad, tomar la autopista Medellín-Bogotá y posteriormente ingresar al sector de Piedras Blancas.

Temas recomendados

Vías
Transporte
Movilidad
Emergencias
Invierno
Lluvias
Noticias Medellín
Medellín hoy
Deslizamientos de tierra
carros
secretaría de movilidad
Medellín
Santa Elena
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida