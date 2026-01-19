Elon Musk casi duplicó su fortuna en solo un año: estos negocios impulsaron su patrimonio en US$358.800 millones

El magnate tecnológico Elon Musk no se cansa de generar riqueza. Cada vez su patrimonio es mayor. Se estima que próximamente podría ascender a los 800.000 millones de dólares, una nueva cifra récord. No solo se trata de la persona con mayor riqueza en el mundo, sino que hay una serie de negocios que Musk ha concretado y que le han permitido fortalecer de forma muy rápida su fortuna. Para tener una idea, en enero del año pasado, su riqueza era de 421.200 millones de dólares, según el ranking global de multimillonarios de la revista Forbes. Entérese: BYD superó a Tesla en 2025: con 2,26 millones de carros vendidos tomó la delantera en esta carrera global Eso significa que el multimillonario aumento su fortuna creció en 358.800 millones de dólares en solo un año, es decir, casi que la duplicó, pues el crecimiento fue del 85 %.

Los negocios exitosos de Musk

Durante 2025, la fortuna de Elon Musk ha sido impulsada por el desempeño de sus principales empresas y por el creciente interés del mercado en la inteligencia artificial. El aumento del valor de sus activos corporativos se reflejó directamente en su patrimonio personal. Uno de los factores determinantes fue la valorización de Tesla, respaldada por la expansión de su portafolio de vehículos eléctricos, el desarrollo de nuevas tecnologías de baterías y la confianza de los inversionistas en la estrategia y liderazgo de Musk. Su acción creció 3,17 % en el último año y se situó en los 437,5 dólares por título.

A este impulso se sumó SpaceX, que fortaleció su posición con nuevos contratos con agencias espaciales y compañías privadas, además de avances en lanzamientos y en su red de internet satelital.

El auge de xAI, el mayor impulso

No se puede dejar de lado el auge global de la inteligencia artificial completó el panorama. Las inversiones y desarrollos vinculados a este sector despertaron un renovado apetito de los inversionistas, elevando la valoración de las compañías asociadas a Musk y consolidando el crecimiento de su riqueza. Según registró Forbes, el magnate sumó cerca de $62.000 millones a su patrimonio luego de que inversores privados más que duplicaran la valoración de xAI Holdings, su compañía de inteligencia artificial y redes sociales, hasta los $250.000 millones. Así las cosas, el empresario estadounidense quedó a las puertas de convertirse en el primer individuo en alcanzar una fortuna de $800.000 millones.

De acuerdo con estimaciones de la revista estadounidense, la reciente financiación elevó el valor de la participación del 49% que Musk posee en xAI Holdings hasta $122.000 millones. La actual valoración de xAI representa un salto significativo frente a los $113.000 millones que Musk declaró en marzo, cuando fusionó su startup de inteligencia artificial con la red social X, antes conocida como Twitter. A comienzos de este 2026, xAI Holdings recaudó $20.000 millones de capital privado, operación que consolidó a la compañía como uno de los actores más valiosos en la carrera global por el desarrollo de inteligencia artificial. Este crecimiento ha sido clave para el incremento patrimonial de Musk, que ya supera ampliamente al resto de multimillonarios del mundo. Por ejemplo, el segundo en el ranking es el cofundador de Google Larry Page, que tiene su patrimonio en $510.000 millones.

Otros multimillonarios también se benefician de xAI

El aumento en la valoración de xAI Holdings también impulsó las fortunas de otros inversionistas de alto perfil. Entre ellos figura el príncipe saudí Alwaleed Bin Talal Alsaud, uno de los primeros accionistas de Twitter, quien posee una participación estimada del 1,6 % en la empresa, valorada en unos $4.000 millones. Esto eleva su patrimonio neto hasta los $19.400 millones, sin contar participaciones adicionales a través de su holding empresarial. Asimismo, Jack Dorsey, cofundador de Twitter, y Larry Ellison, cofundador de Oracle, cuentan cada uno con una participación aproximada del 0,8 %, valorada en $2.100 millones. Con ello, sus fortunas se estiman en $6.000 millones y $241.000 millones, respectivamente.

Inversión agresiva y polémicas en torno a Grok