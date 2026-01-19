Elon Musk casi duplicó su fortuna en solo un año: estos negocios impulsaron su patrimonio en US$358.800 millones

El magnate tecnológico Elon Musk no se cansa de generar riqueza. Cada vez su patrimonio es mayor. Se estima que próximamente podría ascender a los 800.000 millones de dólares, una nueva cifra récord.
No solo se trata de la persona con mayor riqueza en el mundo, sino que hay una serie de negocios que Musk ha concretado y que le han permitido fortalecer de forma muy rápida su fortuna.
Para tener una idea, en enero del año pasado, su riqueza era de 421.200 millones de dólares, según el ranking global de multimillonarios de la revista Forbes.
Eso significa que el multimillonario aumento su fortuna creció en 358.800 millones de dólares en solo un año, es decir, casi que la duplicó, pues el crecimiento fue del 85 %.