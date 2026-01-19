x

DIM regresa a casa para preparar el duelo de la segunda fecha, de nuevo como visitante, esta vez ante el Deportivo Cali

El duelo ante los azucareros será el sábado 24 de enero, a las 6:20 de la tarde, en el estadio de Palmaseca.

  Alejandro Restrepo habló tras la derrota del DIM en su visita a Pasto. El equipo regresa a Medellín para preparar su segunda salida, como visitante ante Deportivo Cali, en la segunda fecha de la Liga Betplay. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Alejandro Restrepo habló tras la derrota del DIM en su visita a Pasto. El equipo regresa a Medellín para preparar su segunda salida, como visitante ante Deportivo Cali, en la segunda fecha de la Liga Betplay. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 4 horas
Aburridos, y algo frustrados así se mostraron el técnico Alejandro Restrepo y el delantero Francisco Fydriszewski, tras la derrota ante Pasto, por la mínima diferencia 1-0.

El gol de penal, marcado por Andrey Estupiñán a los 52 minutos, fue un golpe duro para el Poderoso, que aspiraba a sumar en el estadio Libertad de Pasto, en el arranque de la Liga Betplay 2026.

En la rueda de prensa, el técnico Alejandro Restrepo sostuvo que “veníamos hablando con Francisco Fydriszewski que era un partido muy cerrado, seguro para un empate, o el que fallara seguro lo iba a ganar. Hasta el gol, el juego era muy parejo; sentíamos que con el recambio y la frescura que teníamos desde el banco, lo podíamos lograr, por eso duele mucho que en una jugada dudosa para nosotros, aunque el árbitro y el VAR lo juzgaron así nos vayamos perdedores. Por eso irnos con las manos vacías es el dolor que tenemos todos adentro”.

Así mismo, mencionó que “los que entraron lo hicieron con muy buena disposición por momentos mostramos tres nueves, tratando de encontrar nuestros extremos, pero la falta de precisión, de claridad en el último tercio nos deja sin la opción de por lo menos empatar el partido, y al no lograrlo rápido, nos frustró más, por no poder igualar el duelo”.

Hay que recordar que el DIM formó con Salvador Ichazo; Léyser Chaverra, Kevin Mantilla, José Ortiz, Daniel Londoño; Alexis Serna, Esneyder Mena, Halam Loboa, Francisco Chaverra; Léider Berrío y Francisco Fydriszewski.

En la segunda parte ingresaron Didier Moreno y Yony González a los 60 minutos, ya con el marcador en contra y luego también llegaron al campo Edwin Montaño a los 68, Gerónimo Mancilla y Enzo Larrosa a los 85.

Finalmente, Restrepo sostuvo que “necesitábamos hacer volumen de ataque, buscando que Didier se volviera un poco más llegador y por eso pusimos dos nueves más un mediapunta como Yony, que apoyaba mucho más, pero nuestros extremos no se sintieron tan cómodos para enviar los servicios y poder remontar el marcador”.

El DIM no fue contundente en la creación ni en la ofensiva y por ello salió perdedor en la primera fecha ante Pasto.

Ahora, los dirigidos por Restrepo regresan a casa para preparar su segunda salida en la Liga, nuevamente en condición de visitante, esta vez, ante el Deportivo Cali, el sábado 24 de enero, a las 6:20 de la tarde, en el estadio de Palmaseca.

