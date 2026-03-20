Jurado en EE. UU. concluyó que Elon Musk sí engañó a los accionistas de Twitter

Un jurado federal en Estados Unidos determinó este viernes que Elon Musk engañó a los accionistas de Twitter al criticar a la red social cuando estaba a punto de comprarla mediante un acuerdo de 44.000 millones de dólares, según el fallo consultado por la AFP.

Este jurado rechazó, sin embargo, la acusación de maniobra fraudulenta deliberada para hacer bajar el precio de la acción. Pocos minutos después del anuncio del fallo, los abogados de Musk informaron a la AFP que su cliente tenía intención de recurrir la decisión, a la que calificaron de “contratiempo”.

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Después de tres semanas de este juicio civil, el jurado de un tribunal federal de San Francisco consideró que dos tuits publicados por Musk en mayo de 2022 contenían declaraciones falsas que hicieron caer el precio de Twitter.

Los daños y perjuicios, que aún deben determinarse, podrían ascender a miles de millones de dólares, según los abogados de los demandantes citados por CNBC.

El fallo constituye una rara derrota judicial para Musk, a menudo apodado “Teflon Elon” por su capacidad para salir indemne de juicios que muchos le veían perder.

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Sus abogados recordaron este hecho a la AFP, y subrayaron que un tribunal de Texas lo había exonerado también el viernes en un proceso por difamación.

La decisión judicial se produce en un momento significativo para Elon Musk, quien, según Forbes, se consolidó por segundo año consecutivo como la persona más rica del mundo, tras duplicar su patrimonio, que superó los 830.000 millones de dólares.

Según Forbes, la fortuna del empresario se ha disparado de los 342.000 millones de dólares hace un año a los 839.000 millones en la actualidad. Es la primera persona que supera los 800.000 millones de dólares y está en vías de convertirse en el primer billonario del mundo.

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