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Abatieron a alias El Turco, cabecilla de disidencias de las Farc, en operación militar en Briceño

El hombre, señalado como cuarto cabecilla de la estructura 36, fue neutralizado en zona rural de Briceño. En la operación se incautó armamento y material de guerra.

  • Alias El Turco sería el cuarto cabecilla del frente 36 y uno de los hombres más cercanos de Primo Gay. FOTO: Ejército Nacional y cortesía.
    Alias El Turco sería el cuarto cabecilla del frente 36 y uno de los hombres más cercanos de Primo Gay. FOTO: Ejército Nacional y cortesía.
El Colombiano
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hace 2 horas
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El Ejército Nacional confirmó que abatieron a alias El Turco en el desarrollo de operaciones militares en Briceño, el norte de Antioquia que ocurrieron el lunes en la madrugada. El Turco es señalado como uno de los cabecillas de la estructura residual 36 de las disidencias de las Farc.

La operación se llevó a cabo en la vereda Palmichal, zona rural del municipio, por soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

También le puede interesar: Murió un soldado y otro quedó herido en combates contra las disidencias en Briceño

De acuerdo con información oficial, alias El Turco sería el cuarto cabecilla de la comisión liderada por alias Primo Gay, principal jefe de esta estructura armada ilegal que delinque en el norte del departamento, principalmente en municipios como Briceño, Ituango, Valdivia y otros.

En el operativo, las autoridades incautaron un fusil Galil calibre 7,62 mm, más de 240 cartuchos del mismo calibre, cinco cargadores, un radio de comunicaciones, un equipo celular, material de intendencia y más de 3,5 millones de pesos en efectivo.

Según las autoridades, el hombre tenía una trayectoria delictiva que incluía su paso por la Compañía Héroes de Tarazá del ELN, donde se especializó en el manejo e instalación de explosivos, y posteriormente su vinculación a las disidencias y al grupo armado organizado residual 36. Además, ejercía su accionar criminal principalmente en municipios como Briceño y Yarumal, en donde amenazaba a la población mediante amenazas y extorsiones.

Este resultado se da en medio de las operaciones que adelanta la fuerza pública contra la estructura 36, un grupo armado que mantiene presencia en varias zonas del norte de Antioquia y que ha sido señalado por su participación en actividades como extorsión, control territorial y acciones armadas contra la fuerza pública.

En el mismo combate murió el soldado profesional Donar Herlinton Perenguez Revelo y otro, el soldado Juan Diego Álvarez Ortiz, quedó herido.

Las autoridades indicaron que continuarán con las operaciones en la región para debilitar estas estructuras ilegales y dar con otros de sus integrantes.

Lea más: El “infierno” en Briceño, Antioquia: van 162 desplazados y no cesan los bombardeos con drones a las viviendas

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