Amaranto Perea narró el drama que vivió el DIM por el terremoto y la preocupación por sus familiares en Chocó

El terremoto que sacudió a Colombia también generó momentos de angustia dentro del Independiente Medellín. El técnico del equipo, Amaranto Perea, contó a Win Sports cómo vivieron el fuerte movimiento y reconoció que, durante las primeras horas, el fútbol pasó completamente a un segundo plano.
“Nosotros también pasamos un susto muy, muy, muy fuerte. No nos dio tiempo a pensar ni siquiera en cómo íbamos a reaccionar”, relató el entrenador, quien expresó su solidaridad con las comunidades de las zonas más afectadas.
Perea aseguró que lo ocurrido lo conmovió especialmente por las pérdidas humanas y materiales que dejó el terremoto. “El fútbol es lo menos importante”, afirmó, al tiempo que envió un mensaje de fuerza a quienes resultaron afectados.