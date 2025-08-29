Recibir un paquete de Shein, Temu o Amazon será más caro a partir de este 29 de agosto: terminó exención arancelaria

La era de los envíos libres de impuestos a Estados Unidos terminó. Desde ahora, todos los paquetes con un valor inferior a US$800 deberán pagar aranceles, según la tasa tarifaria de su país de procedencia.
La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pone fin a la exención conocida como de minimis, que durante años permitió la entrada de mercancías de bajo valor sin costos adicionales.
En 2024, casi 1.400 millones de paquetes se beneficiaron de esta medida, lo que representó alrededor de US$3,7 millones diarios en mercancías libres de aranceles.
Este régimen había sido clave en la expansión de gigantes del comercio electrónico como Amazon, Temu y Shein, que aprovecharon la facilidad para enviar productos a bajo costo.