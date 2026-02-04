x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Llegan a Venezuela los primeros 500 millones de dólares de ganancias petroleras tras acuerdo bilateral con EE. UU.

Washington transfirió 500 millones de dólares por ventas de crudo venezolano, bajo un acuerdo que controla fondos, busca estabilidad y evita crisis humanitaria.

  • Venezuela rompe el modelo estatal y abre su petróleo al capital privado bajo presión de EE. UU. La Asamblea Nacional aprobó la reforma a la ley petrolera, que abre completamente la industria a las inversiones privadas. FOTO: AFP y Getty.
    Venezuela rompe el modelo estatal y abre su petróleo al capital privado bajo presión de EE. UU. La Asamblea Nacional aprobó la reforma a la ley petrolera, que abre completamente la industria a las inversiones privadas. FOTO: AFP y Getty.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 4 horas
bookmark

Estados Unidos transfirió a Caracas 500 millones de dólares correspondientes a la primera venta de petróleo venezolano, como parte de un acuerdo alcanzado entre ambos gobiernos en enero.

El entendimiento contemplaba que Venezuela “entregaría” entre 30 y 50 millones de barriles de crudo a Estados Unidos, según publicó el entonces presidente Donald Trump en redes sociales.

La mecánica pactada fue la siguiente: Washington vendería esos barriles en el mercado internacional y usaría los recursos obtenidos para contribuir a la reactivación de la economía venezolana.

“Venezuela ha recibido oficialmente los 500 millones de dólares de la primera venta de petróleo venezolano”, confirmó a Reuters un funcionario anónimo del gobierno estadounidense.

Entérese: Petro dice que Trump revisaría levantar sanciones para reactivar negocios entre Ecopetrol y Pdvsa

Cómo se desembolsaron los 500 millones de dólares del crudo venezolano

El dinero fue entregado en su totalidad esta semana. Un funcionario del gobierno de Estados Unidos confirmó que la última cuota, por 200 millones de dólares, ya fue enviada a Venezuela, completando así el monto total acordado.

Según la fuente, los recursos no son de libre disposición. El desembolso se ejecutará “en beneficio del pueblo venezolano a discreción del gobierno de Estados Unidos”, una condición central del acuerdo.

Los fondos fueron depositados inicialmente en una cuenta en Catar, considerado un lugar neutral y seguro, bajo control del gobierno federal estadounidense.

La cuenta en Catar funcionó como un mecanismo temporal para resguardar los recursos y asegurar que el flujo de caja llegara a sectores críticos del Estado venezolano. Este esquema, sin embargo, no será permanente.

El funcionario estadounidense explicó que, para futuras ventas de petróleo venezolano, el plan es transferir las ganancias a un fondo ubicado en territorio de Estados Unidos.

Desde allí, se autorizarán los gastos de agencias e instrumentos del gobierno de Venezuela, siempre que cumplan con los procedimientos y las instrucciones previamente acordadas con la administración norteamericana.

Siga leyendo: Exportaciones de petróleo de Venezuela repuntan 60% bajo control de EE. UU. y cambian el mapa energético

Marco Rubio explica la estrategia petrolera de corto plazo

Este movimiento financiero se da en un escenario político inédito. El desembolso ocurre después de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el pasado 3 de enero, un hecho que redefinió las relaciones entre Washington y Caracas.

En este contexto, Estados Unidos ha planteado el uso de los ingresos petroleros como una herramienta de estabilización, más que como una liberación plena de recursos para el gobierno venezolano.

Durante una reciente comparecencia en el Capitolio, el secretario de Estado, Marco Rubio, detalló la lógica detrás de la autorización para que Venezuela comercialice su propio crudo.

Según explicó, se trata de una estrategia de corto plazo orientada a mantener la operatividad mínima del Estado y evitar una crisis humanitaria mayor.

Permitimos que Venezuela usara su propio petróleo para generar ingresos para pagar a maestros, bomberos y policías, y mantener la función del gobierno en funcionamiento para que no tuviéramos un colapso sistémico”, afirmó Rubio ante los legisladores.

Marco Rubio.
Marco Rubio.

La primera operación no será la última. Según Rubio, a esta venta inicial de crudo venezolano le seguirán otras, y lo recaudado se utilizará para estabilizar el país.

Agregó que el control de los ingresos por la venta de petróleo seguirá siendo un punto central del acuerdo, con un esquema de supervisión que busca asegurar que los recursos se destinen a áreas consideradas prioritarias por Washington.

Además: Giro histórico: Venezuela rompe el modelo estatal y abre su petróleo al capital privado bajo presión de EE. UU.

Temas recomendados

Hidrocarburos
Petróleo
Crisis en Venezuela
Gobierno de Venezuela
Producción petrolera
dólares
petrolera
Captura de Nicolás Maduro
Estados Unidos
Venezuela
Caracas
Catar
Nicolás Maduro
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida