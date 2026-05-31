Ecuador levanta aranceles este lunes y “provoca” al Gobierno Petro

La decisión del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de anunciar el levantamiento de los aranceles a los productos colombianos junto al candidato presidencial Abelardo de la Espriella terminó generando una controversia diplomática que llevó al Gobierno colombiano a emitir un duro comunicado. Aunque Noboa presentó la medida como resultado de una conversación virtual con De la Espriella, la Cancillería colombiana sostuvo que la eliminación de los gravámenes no obedeció a ninguna gestión política o electoral, sino al cumplimiento de una orden previa emitida por la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN). Le puede gustar: “¡Vienen a bombardear!”: Los Lobos y disidencias de las Farc libran una guerra por el oro ilegal en Ecuador Para varios analistas, el episodio fue más un gesto político que una verdadera negociación comercial. Incluso, algunos expertos interpretan la actuación del mandatario ecuatoriano como una provocación dirigida al Gobierno del presidente Gustavo Petro en medio de las diferencias ideológicas que ambos líderes han sostenido durante los últimos meses.

Cancillería rechazó la situación

La Cancillería advirtió que atribuir una decisión derivada de compromisos internacionales a coyunturas electorales desdibuja su fundamento jurídico e institucional y puede afectar la confianza de empresarios y productores. Además, el Gobierno colombiano sostuvo que las medidas adoptadas unilateralmente por Ecuador fueron contrarias al ordenamiento jurídico andino y afectaron el comercio intracomunitario, la seguridad jurídica de los operadores económicos y las dinámicas productivas de las poblaciones fronterizas. Por ello, Colombia manifestó su “categórico rechazo” a la presentación de la derogatoria de los aranceles como un acto de buena voluntad del mandatario ecuatoriano y denunció una supuesta injerencia en el proceso electoral colombiano.

¿Fue una negociación o una provocación política?

Camilo Prieto, docente del Departamento de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, considera que el episodio responde más a una estrategia política que a una verdadera negociación. “A mí me parece un show, esa es la palabra”, afirmó el académico al referirse al anuncio realizado por Noboa junto al candidato presidencial colombiano. Según Prieto, resulta inusual que un presidente sostenga conversaciones sobre asuntos bilaterales con un candidato presidencial que no tiene facultades institucionales para negociar decisiones de Estado. Lea también: Bolivia expulsa a embajadora de Colombia tras declaraciones de Petro sobre crisis política: “persona ‘non grata’” El experto señaló que la CAN ya había ordenado desmontar las restricciones comerciales, por lo que el anuncio carecía de novedad desde el punto de vista jurídico. Aunque reconoció que las resoluciones de la Secretaría General de la CAN no tienen mecanismos directos de sanción inmediata y que los litigios suelen escalar al Tribunal Andino, sostuvo que el mensaje político enviado por Noboa fue el elemento más relevante del episodio. “Es evidentemente una provocación”, aseguró el académico, quien considera que el mandatario ecuatoriano busca proyectarse como uno de los principales contradictores de los gobiernos de izquierda en América Latina.

El origen de la disputa comercial

La controversia ocurre pocos días después de que Ecuador anunciara que desde el 1 de junio eliminará los aranceles aplicados a productos colombianos. La medida pone fin a un conflicto comercial iniciado en febrero, cuando ambos países comenzaron a aplicar gravámenes de hasta 100%. La crisis surgió luego de que Noboa acusara a Colombia de no hacer lo suficiente para combatir el crimen organizado en la frontera común.

Desde entonces, las tensiones trascendieron el ámbito comercial y comenzaron a afectar la relación diplomática y económica entre los dos países. Los efectos económicos fueron significativos. Líderes gremiales advirtieron que cerca de 400.000 empleos podrían verse afectados por la fuerte caída del comercio binacional. Aunque la eliminación de los aranceles representa un alivio para los exportadores y para las comunidades fronterizas, los analistas consideran que persisten dudas sobre la estabilidad futura de la relación bilateral.

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