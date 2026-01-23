Ecuador no asistirá a reunión citada por el Gobierno colombiano en Ipiales en medio de disputa arancelaria

La Cancillería de Ecuador confirmó este viernes que no asistirá este domingo 25 de enero a la reunión bilateral convocada por el Gobierno Nacional en Ipiales, Nariño, para abordar la imposición de una tasa de seguridad del 30% a las importaciones colombianas, anunciada por el presidente Daniel Noboa. En su lugar, Quito propuso realizar el encuentro la próxima semana, alegando compromisos previos de alto nivel en materia de seguridad. Así lo explicó la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld, quien aseguró que la decisión no implica un cierre al diálogo, pero sí una reafirmación de la postura del Gobierno de Noboa frente a lo que considera falta de cooperación efectiva en la frontera común. Entérese: Por falta de “cooperación” en lucha contra el narcotráfico, Ecuador aplicará tasa de seguridad del 30% a productos colombianos “Siempre hay acercamiento. El Ecuador ha solicitado reprogramar la reunión porque este domingo recibimos una misión de seguridad de un país cooperante importante, con agendas ya establecidas. Sin embargo, hemos hecho una contrapropuesta de fechas para la siguiente semana”, afirmó la canciller.

“No es un arancel, es una tasa de seguridad”: la posición de Ecuador

Sommerfeld insistió en que la medida anunciada por Noboa no debe interpretarse como un arancel comercial, sino como una tasa de seguridad destinada a cubrir los altos costos que, según Quito, asume Ecuador en el control del crimen organizado en la frontera. “Una solicitud a todo nivel, incluso presidencial, es que haya mayor presencia y control del Estado colombiano en la frontera para disminuir el paso ilícito de productos que generan violencia en nuestro país. El costo no es solo económico, sino el costo de vidas humanas”, señaló. El Gobierno ecuatoriano sostiene que la carga de seguridad no ha sido compartida y que sus Fuerzas Armadas continúan enfrentando estructuras criminales vinculadas al narcotráfico sin una cooperación suficiente del lado colombiano. Lea más: ¿Se avecina guerra comercial? Gobierno Petro le recuerda a Noboa que Colombia abastece 10% de la energía de Ecuador

El anuncio de Noboa y el trasfondo del conflicto

El presidente Daniel Noboa anunció esta semana que Ecuador impondrá, a partir del 1 de febrero de 2026, una tasa del 30% a las importaciones provenientes de Colombia, en respuesta a lo que calificó como una falta de acciones concretas en la frontera común. “Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales, pero nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales sin cooperación alguna”, afirmó Noboa. La medida se suma a decisiones previas del Gobierno ecuatoriano. Desde el 24 de diciembre de 2025, Ecuador restringió el tránsito fronterizo y dejó habilitados únicamente dos pasos oficiales con Colombia y Perú, como parte de su estrategia de seguridad nacional.

Colombia rechaza la medida y apela a la normativa andina

El Gobierno colombiano respondió con firmeza. A través de una nota de protesta, la Cancillería rechazó los argumentos del presidente Noboa y calificó la decisión como unilateral y contraria a la normativa de la Comunidad Andina (CAN). “Colombia expresa su más enérgico rechazo ante las razones esgrimidas para la imposición de esta medida, y recuerda que ambos países mantienen una histórica cooperación en la lucha contra el crimen organizado”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bogotá advirtió que la adopción de esta tasa genera preocupación porque podría vulnerar compromisos adquiridos en mecanismos de integración regional, lo que afectaría el intercambio comercial y la estabilidad binacional. Conozca también: Colombia le apaga la luz a Ecuador: suspende venta de energía eléctrica y también le impone arancel del 30%

La reunión en Ipiales y la respuesta colombiana

En medio de la tensión, Gobierno Nacional propuso realizar una reunión bilateral en Ipiales, Nariño, este 25 de enero, con el objetivo de buscar una salida negociada y evitar una escalada comercial. “El Gobierno expresa su plena disposición para un diálogo bilateral y constructivo que permita una resolución amistosa, evitando la adopción de medidas comerciales de represalia”, indicó la Cancillería colombiana. Sin embargo, ante la negativa de Ecuador a asistir este domingo, desde el territorio nacional se dejó claro que seguirá evaluando medidas de respuesta.

Aranceles, energía y posibles represalias

Como reacción al anuncio ecuatoriano, Colombia decidió imponer aranceles del 30% a 20 productos provenientes de Ecuador, sin descartar que el gravamen se extienda a un grupo más amplio de bienes. Además, el Ministerio de Minas y Energía anunció la suspensión de la venta de energía a Ecuador, como una medida preventiva para proteger la soberanía y la seguridad energética del país, en un contexto marcado por la variabilidad climática y la proyección de disminución de energía en el sistema interconectado nacional. “La decisión busca preservar condiciones equilibradas en el intercambio y proteger los intereses estratégicos del país”, señaló el Ministerio de Comercio.