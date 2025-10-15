x

Ángela María Robledo será la nueva presidenta de la Junta Directiva de Ecopetrol tras la salida de Mónica de Greiff

De Greiff renunció a la presidencia de la Junta Directiva de la petrolera, en medio de tensiones políticas y decisiones del Gobierno.

  • La salida de De Greiff se produce en un momento clave para Ecopetrol. Foto: Cámara de Comercio de Bogotá y Ecopetrol
Alejandra Zapata Quinchía
Economía

15 de octubre de 2025
Ecopetrol informó oficialmente que Mónica de Greiff Lindo presentó su renuncia como miembro independiente de la Junta Directiva, decisión que fue comunicada el 14 de octubre de 2025 y se hizo efectiva el mismo día.

La compañía señaló que notificará al accionista mayoritario sobre esta decisión e iniciará los trámites necesarios para designar su reemplazo, conforme a las normas de información relevante aplicables a las empresas listadas en bolsa.

Puede leer: Mónica de Greiff renuncia a la junta: sacude a Ecopetrol y abre debate sobre el rumbo de la petrolera

Cabe anotar que, con la salida de De Greiff, Ecopetrol podría quedar en incumplimiento de la Ley de Cuotas, que exige que al menos el 30% de los miembros de las juntas directivas sean mujeres. Este vacío obligaría a la compañía a convocar una asamblea extraordinaria de accionistas para restablecer la paridad de género y designar a su reemplazo.

¿Quién asumirá la presidencia de la Junta Directiva de Ecopetrol?

De acuerdo con el reglamento interno de la Junta Directiva, el rol que desempeñaba De Greiff será asumido por Ángela María Robledo Gómez, quien hasta ahora ejercía como vicepresidenta de dicho órgano.

Entérese: Ecopetrol activa plan de contingencia para garantizar gas durante mantenimiento de regasificadora

Robledo asumirá las funciones de manera inmediata, con el propósito de garantizar la continuidad en la gestión corporativa y estratégica del grupo empresarial.

“Ecopetrol agradece a la doctora Mónica de Greiff Lindo por su liderazgo, valiosa gestión y contribución a la consolidación estratégica de Ecopetrol y su grupo, durante los 3 años que participó como miembro de la Junta Directiva y le desea muchos éxitos en sus nuevos retos personales y profesionales”, informó la compañía.

La salida de De Greiff se produce en un momento clave para Ecopetrol, en medio del desarrollo de proyectos de regasificación y energía eólica, y de una disminución en la producción de petróleo y gas.

Vea también: Ecopetrol desarrollará desde Coveñas, Sucre, un nuevo proyecto para importar gas natural

Al mismo tiempo, la compañía atraviesa un debate interno sobre su rumbo estratégico y el papel político que debe asumir en el actual contexto energético del país.

