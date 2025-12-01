x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Fundación San José verificará la validez de 44.000 títulos tras escándalo de Juliana Guerrero, ¿por qué hasta ahora?

La institución abrió una verificación exhaustiva de todos los diplomas expedidos durante la gestión que expidió el certificado de Guerrero, con el propósito de identificar y descartar posibles irregularidades adicionales.

  • El título de Juliana Guerrero fue anulado tras el escándalo que inició tras conocerse que no contaba con el examen del Saber-Pro, requisito obligatorio para graduarse de una institución de educación superior en Colombia. FOTO: Redes Sociales y Colprensa
    El título de Juliana Guerrero fue anulado tras el escándalo que inició tras conocerse que no contaba con el examen del Saber-Pro, requisito obligatorio para graduarse de una institución de educación superior en Colombia. FOTO: Redes Sociales y Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
01 de diciembre de 2025
bookmark

El caso Juliana Guerrero, en el que se descubrió que presentó un título falso de la institución ante entidades públicas, desató una fuerte conmoción dentro de la Fundación Universitaria San José. Francisco Pareja, fundador de la institución, aseguró que están en un proceso para confirmar los procedimientos en los que se entregaron los documentos.

“Estamos revisando a 48.000 estudiantes anteriores”, confirmó el fundador en entrevista con Caracol Radio.

El hallazgo llevó al despido y denuncia del entonces secretario general, Luis Carlos Gutiérrez, junto con parte de su equipo, mientras la institución activó una investigación interna para establecer cómo se expidió un diploma sin ningún tipo de soporte académico ni alertas previas.

“Él se declara culpable inmediatamente (...). La verdad, nos sentimos víctimas de todo este proceso porque esto ha sido una traición enorme a nuestro comportamiento a lo largo de 51 años de trabajo”, confesó Pareja en entrevista con el medio citado.

Además, Pareja, expresó su profunda preocupación por el daño reputacional causado en la institución. Recordó que ha invertido más de 50 años en consolidar una institución seria, que hoy cuenta con 8.800 estudiantes, y aseguró que él mismo quedó sorprendido al enterarse del desarrollo del caso en el que se involucra a Juliana Guerrero, quien fue propuesta en su momento para ocupar el cargo de viceministra en el Ministerio de Igualdad.

Como medida de control, la universidad inició la revisión de más de 44.000 títulos, “uno por uno”, aseguró Pareja. Y estableció que se verificaran esos títulos que fueron emitidos durante el periodo en que Gutiérrez estuvo al frente de la Secretaría General, con el propósito de descartar la existencia de otros diplomas fraudulentos.

Pareja advirtió, también, que cualquier irregularidad adicional será puesta en conocimiento de las autoridades y de la opinión pública.

En medio del escándalo también surgieron versiones que apuntaban a un supuesto vínculo político con el ministro del Interior, Armando Benedetti. Pareja negó tener alguna relación con él y rechazó que hubiera mediado para favorecer a Guerrero.

La investigación del Ministerio de Educación

A la Fundación Universitaria San José, una institución privada con sede en Bogotá, el pasado 10 de noviembre, el Ministerio de Educación Nacional le abrió una investigación preliminar por presuntas irregularidades en la expedición de títulos profesionales.

La medida fue formalizada mediante la Resolución 021551 del 10 de noviembre de 2025, firmada por el ministro Daniel Rojas Medellín, tras detectarse posibles incumplimientos en los procesos de graduación y en el cumplimiento de los requisitos legales.

La inspección se produjo después de que la universidad otorgara un título profesional a Juliana Guerrero, entonces aspirante al Viceministerio de Juventudes, sin que existieran registros de notas, asistencia o historia académica. El caso derivó en la anulación de su diploma y en una revisión más amplia de los procesos internos de la institución.

Lea también: U. San José, acusada de dar títulos falsos, aumentó más de 2.000 % la entrega de tarjetas profesionales a contadores en dos años

Temas recomendados

Presidencia
Ministerio de Educación
Universidad
Dapre
Título
Viceministerio
Fundación Universitaria San José
Colombia
Juliana Guerrero
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida