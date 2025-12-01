Kim Kardashian reveló que tras sufrir un aneurisma, su cerebro muestra “baja actividad”, ¿qué significa?

Kim Kardashian sorprendió a sus seguidores al revelar detalles sobre su salud cerebral. La empresaria, de 45 años, explicó que, luego de detectarse un pequeño aneurisma, nuevos exámenes mostraron “baja actividad” en la parte frontal de su cerebro.

En la consulta mostrada en el programa de “The Kardashians”, de Hulu, un especialista en trastornos cerebrales y conocido en el ámbito de la neuropsicología clínica, le explicó a Kardashian que las exploraciones exhibían “agujeros” que señalaban una actividad menor a la esperada.

Puede leer: Daddy Yankee demandó a su exesposa y al productor Raphy Pina por presunto desvío de regalías y apropiación de derechos de autor

“Entonces, lo que significan los agujeros es baja actividad... La parte frontal de tu cerebro está menos activa de lo que debería. Con tus lóbulos frontales como funcionan ahora, sería más difícil manejar el estrés. Eso no es bueno para ti, sobre todo mientras estudias y te preparas para los exámenes”, le dijo el médico.

Además, señaló que la disminución en la actividad podría estar relacionada con el estrés crónico, un factor que Kardashian reconoció haber enfrentado en los últimos años.

Pese a estos hallazgos, la celebridad no tiene un alto riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer y su equipo médico destacó que es “extraordinaria en ser positiva”.

La revelación tomó por sorpresa a Kardashian. “Eso no puede ser. No puede ser. No lo acepto”, dijo. “Tengo que ponerme manos a la obra para resolver esto porque tengo que hacer cosas este verano”.

Siga leyendo: El mejor documental de los Beatles regresa remasterizado: fecha de estreno, capítulos y material inédito

La empresaria había estado bajo presión mientras se preparaba para volver a presentar su examen crucial de su carrera como abogada.

Este no es el primer indicio de que el estrés ha impactado su salud. Kardashian ya había sugerido que su aneurisma podría haber sido provocado por la tensión emocional vivida durante su divorcio de Kanye West.

Sin embargo, Kardashian continúa enfocada en sus estudios que inició en 2018 a través de un programa alternativo de formación jurídica en California para convertirse en abogada.