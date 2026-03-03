x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Abren proceso sancionatorio contra Ecopetrol por presuntas fallas en abastecimiento de diésel

El director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas señaló que la petrolera estaría incumpliendo la orden de que la Refinería de Cartagena traslade diésel por vía marítima hacia la planta de San Andrés de Tumaco.

  • Según la carta enviada por el Ministerio de Minas y Energía, el riesgo de desabastecimiento de diésel que Ecopetrol somete a Nariño por este incumplimiento podría ocasionar perjuicios al sector de transporte e industria. Foto: Cortesía
    Según la carta enviada por el Ministerio de Minas y Energía, el riesgo de desabastecimiento de diésel que Ecopetrol somete a Nariño por este incumplimiento podría ocasionar perjuicios al sector de transporte e industria. Foto: Cortesía
  • Abren proceso sancionatorio contra Ecopetrol por presuntas fallas en abastecimiento de diésel
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

El Ministerio de Minas y Energía anunció que abrirá un procedimiento administrativo sancionatorio contra Ecopetrol por presuntamente no cumplir con las reglas fijadas para garantizar el suministro de diésel (ACPM) en el departamento de Nariño.

Según la carta, firmada por Julián Flórez, director de Hidrocarburos, Ecopetrol habría incumplido la Resolución 01853 de 2024, que define el plan de abastecimiento para esa región, así como las resoluciones 00148 y 00208 de 2026.

Puede leer: Guerra en Medio Oriente disparó 9% precios del petróleo y 20% los del gas, ¿viene escalada de inflación?

Estas últimas reglamentaron y autorizaron el traslado de diésel de producción nacional desde la Refinería de Cartagena hasta la planta de abastecimiento de San Andrés de Tumaco por vía marítima.

“El riesgo de desabastecimiento de diésel que Ecopetrol somete al departamento de Nariño por este incumplimiento podría ocasionar perjuicios al sector de transporte e industria, que se abastece de este combustible y deberá ser investigado por las autoridades administrativas y disciplinarias”, se lee en el oficio.

Abren proceso sancionatorio contra Ecopetrol por presuntas fallas en abastecimiento de diésel

El esquema logístico Cartagena–Tumaco bajo revisión

El abastecimiento de la planta situada en la Sociedad Portuaria Regional Tumaco, Pacific Port S.A., debía realizarse mediante buquetanques desde la zona norte del país.

Entérese: Acción de Ecopetrol subió 4,91% ante aumento del precio del brent por ataques a Irán

El esquema contempla entregas en las facilidades portuarias de la refinería de Cartagena o desde puertos alternos ubicados en los departamentos de Bolívar, Atlántico y Magdalena.

Posteriormente, los distribuidores mayoristas deben transportar el combustible por medio de buquetanques y/o barcazas hasta la planta de abastecimiento en Tumaco, asumiendo ellos el transporte.

Vea también: Fondo Soberano de Noruega saca a Ecopetrol de sus inversiones por presuntas violaciones a derechos humanos

Además del componente logístico, las resoluciones incluyeron disposiciones técnicas relacionadas con el punto de incorporación de biocombustible, la marcación del producto en escenarios específicos de transporte marítimo, el tratamiento operativo del parámetro de lubricidad y la evaluación de los costos logísticos asociados al trayecto Cartagena–Tumaco.

En términos simples, el Gobierno había definido cómo debía organizarse el traslado del diésel para asegurar que llegara sin contratiempos a Nariño.

Más noticias: Fallo del Consejo de Estado contra Jorge Carrillo: los detalles de la demanda que lo sacó de ISA

Posible impacto en el abastecimiento y la economía regional

El Ministerio advirtió que el presunto incumplimiento podría poner en riesgo el abastecimiento de diésel en Nariño. Este combustible es clave para el transporte de carga y pasajeros, así como para actividades industriales.

Una eventual escasez afectaría la continuidad de un servicio público esencial y podría tener efectos directos en la actividad económica y social del departamento.

Siga leyendo: Banco de la República gira más plata a la Nación que Ecopetrol, por segundo año consecutivo

La gravedad de los hechos y sus posibles consecuencias serán evaluadas dentro del proceso sancionatorio, que ahora entra en etapa formal de investigación.

Temas recomendados

Ecopetrol
Ministerio de Minas y Energía
Combustibles
Diésel
Colombia
Ricardo Roa
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida