Abren proceso sancionatorio contra Ecopetrol por presuntas fallas en abastecimiento de diésel

El Ministerio de Minas y Energía anunció que abrirá un procedimiento administrativo sancionatorio contra Ecopetrol por presuntamente no cumplir con las reglas fijadas para garantizar el suministro de diésel (ACPM) en el departamento de Nariño.

Según la carta, firmada por Julián Flórez, director de Hidrocarburos, Ecopetrol habría incumplido la Resolución 01853 de 2024, que define el plan de abastecimiento para esa región, así como las resoluciones 00148 y 00208 de 2026.

Estas últimas reglamentaron y autorizaron el traslado de diésel de producción nacional desde la Refinería de Cartagena hasta la planta de abastecimiento de San Andrés de Tumaco por vía marítima.

“El riesgo de desabastecimiento de diésel que Ecopetrol somete al departamento de Nariño por este incumplimiento podría ocasionar perjuicios al sector de transporte e industria, que se abastece de este combustible y deberá ser investigado por las autoridades administrativas y disciplinarias”, se lee en el oficio.