Pequeñas hidroeléctricas alertan que impuesto de 2% subiría recibo de luz por la emergencia económica

Las pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH) alertaron que la orden del Gobierno de transferir un 2% adicional de sus ventas brutas durante seis meses para financiar la emergencia económica compromete su estabilidad financiera y podría impactar las tarifas de energía.
Aunque el Ministerio de Ambiente busca recaudar estos fondos para financiar medidas ambientales y de gestión del riesgo en ocho departamentos del país, incluyendo Antioquia, Córdoba y La Guajira, el sector advierte que gravar los ingresos brutos y no las utilidades golpea directamente su liquidez operativa.
