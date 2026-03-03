“Queremos cerrar 2026 con el 30% del mercado colombiano”: Érika Zarante, CEO de Latam

El 2026 arrancó con metas claras para Latam Airlines Colombia: crecer en participación de mercado, fortalecer rutas domésticas y ampliar frecuencias internacionales. La compañía se fijó como objetivo cerrar el año con el 30% de participación en sillas dentro del mercado aéreo nacional, en un contexto de recuperación sostenida de la demanda y mayor competencia en el sector. La expansión no es menor. En 2025 la aerolínea transportó 10 millones de pasajeros en Colombia y sostuvo 190.000 empleos entre directos, indirectos y aquellos asociados al turismo. Además, su operación representó un aporte de US$2.200 millones a la economía nacional, equivalente al 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB), y entregó US$630 millones en impuestos al Gobierno. A nivel global, el grupo ha anunciado inversiones por US$10.500 millones en aeronaves y proyecta recibir 11 aviones nuevos este año y tres más en 2027. También se trazó como meta que para 2030 el 5% del combustible utilizado en sus vuelos sea SAF (combustible sostenible de aviación). En diálogo con EL COLOMBIANO, Érika Zarante, CEO de Latam Airlines Colombia, detalló la hoja de ruta para este año, los desafíos del mercado y el impacto económico y social de la operación en el país. Le puede interesar: Latam Airlines cerró el 2025 con utilidades récord por US$1.460 millones y 87 millones de pasajeros

¿Cuál la hoja de ruta que tiene LATAM en este 2026?

En 2025, la operación de Latam en Colombia representó el 0,5% del PIB y generó 190.000 empleos directos e indirectos. Érika Zarante, CEO de Latam Colombia. FOTO: CORTESÍA LATAM

“Nosotros estamos muy enfocados en crecer, precisamente como objetivo en el número de sillas: a finalizar el año llegar a lograr el 30% de sillas en el mercado aéreo colombiano. Es un trabajo que hemos venido haciendo inclusive desde el año pasado, consolidando nuestra propuesta de valor y, de la mano de eso, creciendo mucho en el segmento corporativo. Para eso hemos venido fortaleciendo mucho nuestra posición en las rutas domésticas nacionales, pero también en las rutas internacionales. Este 2026 empezamos con nuevas rutas internacionales. El 23 de febrero retomamos la ruta Bogotá-Caracas con cuatro frecuencias semanales y, a partir del primero de abril, vamos con frecuencia diaria en esa ruta.

También estamos reforzando el Caribe con Bogotá-Curazao, que la habíamos tenido como estacional y ahora la estructuramos de manera más permanente. Y seguimos fortaleciendo nuestra operación hacia Estados Unidos, muy enfocados en nuestro joint business con Delta, que nos permite esa conexión directa de Colombia hacia Norteamérica. Desde Latam Airlines Colombia seguimos con 14 frecuencias en la ruta Bogotá-Miami y vamos a reforzar este 2026 con una frecuencia adicional en Bogotá-Orlando, quedando con 14 frecuencias semanales. La proyección es seguir creciendo, consolidándonos en el mercado aéreo colombiano, buscando oportunidades en el internacional y fortaleciendo cada vez más nuestra propuesta de valor, retomando mercados más corporativos".

¿Con la apertura y recuperación de estas rutas, ¿cómo está el tema de la flota?

“Actualmente tenemos 28 aviones en Colombia. Ha sido una inversión importante porque venimos creciendo hace 15 años en el país. Tener ese número de aviones demuestra el esfuerzo y el compromiso que ha hecho Latam invirtiendo en Colombia y creyéndole al país. Parte de lo que vamos a hacer con el crecimiento es seguir invirtiendo y seguir buscando crecer. En esa medida, la flota tendrá que ir creciendo. Pero depende de la dinámica del mercado, desde el punto de vista competitivo, y también de las oportunidades de infraestructura para poder seguir creciendo”.

En un mercado con dólar y petróleo volátil, ¿cómo se prepara Latam? ¿Esto impacta los precios?

"Parte del aprendizaje que ha tenido Latam en los últimos años es ocuparse y no preocuparse. No preocuparnos por factores que no podemos controlar, como las variables macroeconómicas, que finalmente son volátiles. Nos estamos ocupando en trabajar internamente en nuestros costos, en fortalecer nuestra propuesta de valor para que la experiencia sea más asequible. Y frente a factores externos, trabajamos de la mano con las autoridades en lo que sí se puede gestionar, como costos aeroportuarios. Tenemos costos aeroportuarios y cargas impositivas en las que el país debe trabajar para que eso se vea reflejado en el precio final al pasajero. Nosotros trabajamos en tarifas competitivas, abriendo rutas y generando crecimiento para que el pasajero vea una promesa de valor clara. El precio depende de variables estructurales de la industria, pero hoy tenemos tarifas competitivas y los pasajeros están optando por volar con nosotros y honrando a Latam como su aerolínea preferida".

Frente a la petición de Anato al Gobierno Nacional de reducir el IVA a los tiquetes, ¿cuál es la posición de Latam?

“Las cargas impositivas han sido un reto para la industria en Colombia durante los últimos años. Es un tema que el gremio ha venido levantando. Es un trabajo conjunto donde la autoridad tendrá que sentarse con concesionarios y con la Aeronáutica Civil para buscar bajar o dinamizar los precios aeroportuarios. En cuanto al IVA, hay un ejemplo favorable: durante la pandemia bajó del 19% al 5% y eso dinamizó el crecimiento del mercado. Ese es un ejemplo que hoy la industria pone sobre la mesa para que el Gobierno evalúe nuevamente esa posibilidad. Pero sabemos que son temas legislativos y hay que esperar qué sucede”.

¿Cómo fue el balance de 2025 y qué esperan para 2026?

“Transportamos más de 10 millones de pasajeros en 2025, una cifra récord para nosotros desde que estamos en el país. Fue bastante positivo y refleja que el pasajero ha venido creyendo más en Latam”. La proyección para 2026 es seguir incrementando el número de pasajeros y consolidarnos más en el país y en las rutas internacionales. Además, tuvimos indicadores importantes a nivel de Merco, por ejemplo, en el ranking corporativo quedamos dentro de las 30 primeras empresas en Merco Talento. También hemos crecido en indicadores de preferencia y marca. Más allá del crecimiento en pasajeros, estamos dejando claros mensajes en indicadores que muestran que el pasajero opta por Latam como la mejor opción para volar en Colombia”.

En diciembre de 2025 hubo retos como los problemas de software con Airbus 320. ¿Qué aprendizajes dejó?

“Nosotros no nos vimos tan impactados como otras empresas, pero el aprendizaje es seguir trabajando de la mano con los fabricantes y estar siempre listos para enfrentar crisis o situaciones inesperadas. Latam estaba muy preparada para manejar la situación. El aprendizaje es seguir preparándonos y estar listos para atender de manera ágil y oportuna cualquier situación, siempre dentro del marco de la seguridad”.

¿Cómo están integrando la inteligencia artificial para mejorar experiencia y optimizar costos?

“Es de las cosas que más hemos venido trabajando, generando una cultura de digitalización en Latam. Es un trabajo que empezamos hace años, donde no solo la compañía sino todos los colaboradores estamos involucrados. Tenemos eBusiness, que es como llevar la aerolínea en el celular, donde el pasajero puede ver en tiempo real demoras o cancelaciones y autogestionar cambios, algo muy valorado en contingencias. También tenemos Loyalty con Latam Pass, nuestro programa de fidelización, donde el pasajero sabe en tiempo real cuántas millas tiene y qué puede canjear. En carga estamos trabajando en proyectos para que los clientes sepan en tiempo real dónde está su mercancía. La digitalización es transversal en la organización. El pasajero hoy pide esa experiencia de la mano de la tecnología y creemos que hemos respondido a esas necesidades. Además, tenemos Wi-Fi a bordo, muy valorado por nuestros clientes corporativos”.

¿Cuántos empleados tiene Latam en Colombia y cuál es su impacto económico?

“Tenemos aproximadamente 2.500 empleados directos en Colombia. Y recientemente salió un estudio de Oxford Economics sobre el impacto de la compañía en el PIB Nacional que fue del 0,5% y más de US$2.2 mil millones aportados en 2024”.

