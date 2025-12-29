Ecopetrol aumentará la oferta de gas natural para asegurar el abastecimiento en 2026

Ecopetrol informó que contará con una oferta de gas natural entre 39 y 68 GBTUD para el periodo comprendido entre febrero y mayo de 2026. Estos volúmenes provendrán de los campos Cupiagua, Cupiagua Sur y Pauto Sur, ubicados en el Piedemonte Llanero, una de las principales zonas productoras del país.
Como parte de su estrategia para contribuir al abastecimiento de gas natural en Colombia, la compañía adelantará desde la segunda semana de enero los procesos de comercialización para ofrecer estos volúmenes al mercado.
