Escándalo en Ecopetrol: la historia de la oferta de gas que llegó de Houston y las presiones que denuncia un exvicepresidente

En medio de una reestructuración de la alta gerencia de Ecopetrol, que contempla la salida de cinco directivos de posiciones clave desde este 30 de agosto de 2026, además de relevos en las cabezas de sus filiales Hocol y Cenit, salió a la luz un nuevo episodio relacionado con una oferta de gas enviada a la oficina de la petrolera en Houston, Estados Unidos. La negociación, que en principio no había sido solicitada, terminó por generar una disputa interna. Puede leer: Nueva junta de Ecopetrol: estas son las fichas que propondrá el Gobierno de De la Espriella Según información recopilada por El Tiempo a partir de testimonios de ejecutivos de Ecopetrol, en los últimos meses del gobierno Petro se registraron varias maniobras para cerrar multimillonarios negocios de compra de gas, entre ellas, presuntas ofertas de sobornos equivalentes a 40 centavos de dólar por cada millón de pies cúbicos negociados, en medio de la urgencia generada por el riesgo de apagón asociado al fenómeno de El Niño. Las denuncias ya están en manos de la junta directiva de Ecopetrol y forman parte de los asuntos que deberán revisarse en el marco de la auditoría forense anticorrupción que adelanta la compañía. El caso involucra a Bayron Triana, quien hasta julio se desempeñó como vicepresidente de Energías para la Transición y era considerado un hombre de confianza de Ricardo Roa. Triana renunció el 22 de julio pasado, un día después de que el entonces presidente Gustavo Petro lo cuestionara públicamente por la demora en la importación de gas. Relacionado: Remezón en Ecopetrol: anuncian la salida de cinco altos directivos

Una oferta de gas llegó a Houston sin ser solicitada

La historia comenzó el pasado 8 de mayo, cuando la oficina de Ecopetrol en Houston recibió una propuesta para vender gas licuado que la compañía no había solicitado. La oferta fue enviada por Sycar LNG, una empresa de origen ecuatoriano con participación de la chilena LipiAndes. Según denuncias que hoy están en poder de la junta directiva, la propuesta habría llegado por recomendación de Bayron Triana. Un alto ejecutivo citado por la Unidad Investigativa de El Tiempo aseguró que la instrucción interna era explorar una negociación directa con Sycar, bajo el argumento de que la Ley de Garantías, vigente durante la transición de gobierno, no cobijaba a la filial de Ecopetrol en Estados Unidos. Entérese: Jorge Jaller, el ejecutivo antioqueño que De la Espriella propone para la junta de Ecopetrol La situación generó dudas dentro de la compañía. Apenas unas semanas antes, una licitación abierta de Ecopetrol en Bogotá había terminado sin adjudicación porque los precios ofrecidos superaban lo que los clientes estaban dispuestos a pagar. Por eso, el hecho de que una nueva oferta llegara directamente a Houston y se planteara la posibilidad de una negociación distinta llamó la atención dentro de la petrolera.

¿Por qué Ecopetrol frenó la negociación en Houston?

El 10 de julio, después de que El Tiempo revelara las primeras denuncias sobre el caso, Ecopetrol ordenó a su gerencia abrir un proceso formal para comparar las diferentes ofertas de gas. Sycar, que ya había participado en la licitación fallida en Bogotá, presentó la propuesta más atractiva. Sin embargo, después de comparar las alternativas para abastecer a Buenaventura y el Caribe, la mejor opción resultó ser la presentada por la firma 61-C, seguida por Shell. Durante ese proceso apareció otro elemento que aumentó las dudas. Según el mismo ejecutivo consultado por El Tiempo, en Bogotá Triana había abierto en paralelo un tercer proceso para la compra de gas. Esto hizo que la oficina de Houston terminara compitiendo por el mismo producto que se estaba buscando desde Colombia. Tampoco quedó claro por qué la oferta no solicitada de Sycar llegó inicialmente a Houston y no a Bogotá. Finalmente, el proceso completo fue frenado a finales de julio de 2026.

Petro cuestionó a Triana y renunció al día siguiente

La controversia escaló el 21 de julio, durante un Consejo Nacional de Gestión del Riesgo. En ese escenario, el entonces presidente Gustavo Petro cuestionó públicamente las razones por las que no avanzaba la importación de gas y mencionó directamente a Triana. Petro insinuó que el funcionario podría estar buscando obtener un beneficio personal de su cargo. Un día después, el 22 de julio, Triana presentó su renuncia. Puede interesarle: El saqueo a Ecopetrol terminaría alimentando a carteles de cocaína: De La Espriella ordenó operativo militar Según explicó posteriormente, su decisión fue voluntaria y tuvo como propósito evitar que las presiones relacionadas con la contratación de gas afectaran su independencia o pusieran en duda la transparencia de un proceso considerado clave para el abastecimiento energético del país.

Triana niega haber impulsado una compra directa

Según El Tiempo, Triana negó haber presionado para que se realizara una compra directa de gas. También aseguró que nunca dio instrucciones a la oficina de Houston para eludir la Ley de Garantías. De hecho, recordó las propias declaraciones públicas de Petro, quien lo cuestionó por no avanzar en la importación. Según Triana, esto demostraría que esa autorización nunca se produjo durante su gestión. Sin embargo, el exvicepresidente sí reconoció haber recibido múltiples mensajes y presiones para autorizar la compra directa de gas. Según su versión, incluso le insinuaron que podía perder su cargo si la operación no avanzaba. Después comenzaron a llegarle mensajes en los que le sugerían renunciar o le advertían que podría enfrentar una exposición mediática. Al ser consultado sobre el origen de esas presiones, Triana aseguró que venían del Palacio presidencial y eran transmitidas a través de emisarios. Una fuente adicional citada por ese diario aseguró que parte de esas presiones habrían provenido de personas cercanas a la entonces primera dama, Verónica Alcocer, a quien —según el informante— se referían internamente con el apodo de “la bailarina”.

Triana dice que pidió controles para proteger el proceso

Triana sostuvo que, pese a las presiones que asegura haber recibido, buscó mantener controles sobre la contratación. Según su versión, pidió acompañamiento al área de Cumplimiento de Ecopetrol y alertó al presidente del Comité de Auditoría de la junta directiva sobre la necesidad de proteger la transparencia del proceso. También aseguró que, una vez terminó la Ley de Garantías, se adelantaron procesos abiertos y competitivos para la compra de gas. Su versión contrasta con las denuncias que señalan que habría promovido una negociación directa desde Houston.

Sycar confirma que envió la oferta a Ecopetrol

La empresa que originó la controversia también entregó su versión. Según El Tiempo, en Guayaquil, Ecuador, fue contactado Rafael Jaramillo Pita, presidente y accionista de Sycar, quien confirmó que la compañía sí envió la oferta no solicitada a la oficina de Ecopetrol en Estados Unidos. Además: ¿Quién es Joaquín Gutiérrez? La mano derecha de De la Espriella que suena para presidir Ecopetrol Jaramillo aseguró que no se trató de una práctica inusual. Explicó que Sycar ya conocía el mercado colombiano porque había participado en la licitación fallida en Bogotá y que era consciente de la urgencia que enfrentaba el país ante la amenaza de un racionamiento de gas en medio del fenómeno de El Niño. El empresario negó haber recibido información privilegiada sobre la Ley de Garantías o sobre cualquier otro asunto interno de Ecopetrol. Dijo que no recuerda por qué la empresa decidió enviar la propuesta a Houston, pero confirmó que Sycar actualmente participa en el nuevo proceso de compra de gas.

La junta directiva de Ecopetrol deberá definir qué ocurrió