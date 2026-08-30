Jorge Jaller, el ejecutivo antioqueño que De la Espriella propone para la junta de Ecopetrol

Jorge Alberto Jaller Jaramillo ha construido buena parte de su carrera lejos de los escritorios y cerca de los almacenes, los clientes, los proveedores y los equipos de trabajo. Ese recorrido en el sector privado es ahora la principal carta con la que llega a uno de los órganos de decisión más importantes del país: el Gobierno de Abelardo de la Espriella lo incluyó en la plancha de nueve nombres que será sometida a consideración de los accionistas de Ecopetrol el próximo 15 de septiembre.
Jaller es el único antioqueño entre los nombres anunciados para la nueva junta directiva de la petrolera estatal. Su perfil sobresale por una extensa experiencia empresarial, especialmente en el comercio minorista, y por haber ocupado durante varios años posiciones de responsabilidad en el Grupo Éxito. Su trayectoria, además, está marcada por la transformación del comercio minorista, la gestión de grandes equipos y una particular apuesta por acercar a las grandes empresas con pequeños comerciantes.