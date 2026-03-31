Ecopetrol aplaza decisión sobre Ricardo Roa y abre puerta a reunión con Petro antes de definir su continuidad

La incertidumbre sobre el futuro de Ricardo Roa al frente de Ecopetrol se prolonga. Por tercera vez consecutiva, la junta directiva de la petrolera estatal terminó una sesión sin tomar una decisión definitiva sobre su permanencia, en medio de presiones judiciales, políticas y del mercado.
Durante la reunión más reciente, realizada el lunes 30 de marzo y que se extendió por cerca de siete horas, los miembros del máximo órgano de gobierno corporativo volvieron a evaluar los riesgos reputacionales y financieros de mantener a Roa en el cargo. Sin embargo, el tema no se sometió a votación.
Le puede interesar: Advierten que junta de Ecopetrol estaría incurriendo en “administración desleal” con permanencia de Ricardo Roa