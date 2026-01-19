Detectan nuevo daño fiscal por más de $86.000 millones en contratos de Ecopetrol: aquí los detalles

Una nueva investigación de la Contraloría General de la República reveló que Ecopetrol puso en riesgo más de $86.000 millones en recursos públicos por dos contratos. El ente de control concluyó que se evidencia mala gestión.
El primer contrato se trata de un parque solar en Providencia: el proyecto no funciona completamente porque faltan equipos clave. Aun así, se gastó el dinero, los equipos están deteriorándose y la comunidad no recibe ningún beneficio.
En el segundo hallazgo, Ecopetrol no aplicó multas ni terminó a tiempo un contrato con una empresa que incumplió. Cuando intentó cobrar el seguro, ya era tarde y la póliza había vencido, por lo que el dinero no se pudo recuperar.
Le puede gustar: Polémica en Ecopetrol: presunto reparto de $213.000 millones favoreció a contratistas cercanos al poder en el Meta
Así lo reveló la Contraloría, que explicó que en el primer caso fueron $49.592 millones relacionados con el convenio para la operación del Ecoparque Solar Providencia, mientras que el segundo fueron 36.462 millones por la falta de imposición oportuna de multas en un contrato con la empresa Morelco S.A.S.
De acuerdo con el ente de control, ambos casos evidencian deficiencias en la gestión contractual y en el uso de recursos públicos, lo que derivó en un daño fiscal que deberá ser objeto de los procesos correspondientes.