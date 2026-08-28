Remezón en Ecopetrol: anuncian la salida de cinco altos directivos

La junta directiva de Ecopetrol aprobó una serie de cambios en la estructura de su alta gerencia, que implican la salida de cinco directivos de posiciones clave dentro de la compañía a partir del próximo 30 de agosto.
Las modificaciones fueron informadas por la petrolera y contemplan, inicialmente, encargos en las vicepresidencias de Transformación Territorial y HSE, Administrativa y de Servicios, Estrategia y Nuevos Negocios, Refinación y Procesos Industriales, además de la Dirección Corporativa de Relacionamiento Institucional y Comunicaciones.
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Ecopetrol precisó que los funcionarios que asumirán estas responsabilidades lo harán en calidad de encargados, mientras se realizan las respectivas designaciones en propiedad.