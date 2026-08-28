La millonaria oferta que recibió Daniel Muñoz para salir del Crystal Palace

Daniel Muñoz podría estar viviendo sus últimos días como jugador del Crystal Palace. El lateral derecho colombiano, de 30 años, despertó el interés del Nottingham Forest, que ya habría presentado una importante oferta para intentar sacarlo del conjunto londinense.
Según un reporte de The Athletic, el Nottingham Forest puso sobre la mesa 23 millones de euros fijos, más otros 2 millones en variables por el futbolista colombiano. La propuesta está siendo estudiada por el Crystal Palace, que deberá decidir si mantiene a una de sus piezas importantes o acepta una cifra considerable por un jugador que ya llegó a la treintena.