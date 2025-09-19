Ecopetrol busca expandirse en Brasil y estaría interesada en activos de Petrobras

Ecopetrol busca oportunidades en el mercado brasileño de hidrocarburos, con interés en un conjunto de campos en tierra de Petrobras en el estado de Bahía.

“Creemos que el territorio terrestre brasileño tiene un gran potencial, especialmente en lo que respecta al gas natural”, afirmó Jorge Martínez, director de operaciones de Ecopetrol en Brasil, en una entrevista con Bloomberg.

Según el medio, Ecopetrol pretende capitalizar su experiencia en yacimientos terrestres en Colombia para expandir operaciones en Brasil, el principal productor de crudo en América Latina.

Martínez explicó que, mientras Petrobras y otras grandes petroleras concentran sus esfuerzos en los megayacimientos de aguas profundas, existen oportunidades de crecimiento en campos en tierra que han sido desatendidos.

El directivo también proyectó un mayor aumento en la demanda de gas natural, impulsada por su uso en la generación eléctrica para proyectos como centros de datos.