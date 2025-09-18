De mansiones a inquilinatos: así viven 7.000 personas en antiguas casonas de Prado Centro, en Medellín

Medellín es la segunda ciudad con mayor cantidad de población migrante venezolana. Según cifras de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), en 2024 Medellín albergaba a cerca de 240.000 migrantes venezolanos, eso es cerca del 10% de su población, lo que la convierte en la segunda ciudad con mayor presencia de migrantes del vecino país solo superada por Bogotá.
Esa comunidad migrante ha llegado a una ciudad que no tiene la suficiente oferta de vivienda para que todos sus habitantes vivan bajo techo digno. Datos del Plan Estratégico Habitacional de Medellín (PEHMED) muestran que en 2023 el déficit cuantitativo alcanzó el 3,82 %, es decir que faltan unas 16.000 viviendas, mientras cerca de 96.000 hogares habitan en condiciones inadecuadas de habitabilidad. Ante ese panorama, un modelo de habitabilidad tan viejo como la propia ciudad tomó mayor relevancia convirtiéndose ahora en la única contención que evita que miles de personas duerman en las calles: los inquilinatos, la única alternativa de vivienda para miles de personas que no logran acceder al mercado formal. Y no hay otro barrio en Medellín que tenga tantos inquilinatos como Prado Centro.
En 2018 el Censo Nacional de Población y Vivienda del DANE registró 20.184 habitantes en el barrio Prado, de los cuales 8.727 eran venezolanos, es decir el 43 % de la población.