Prioridades de la agenda económica en la legislatura 2020

Reforma pensional

Entre los nuevos proyectos, reformas, seguimientos y debates de control político que preparan los congresistas, se destacan las modificaciones al sistema pensional y laboral.

Aunque todavía no hay certeza de si el Gobierno presentará o no estos proyectos para discusión durante la legislatura, ya se suscitan críticas a la forma en que se han ido dando a conocer algunos aspectos de estos cambios. En la mayoría de los partidos y sectores políticos hay consenso en que son prioritarias.

En lo pensional, por ejemplo, varios de los congresistas han empezado a destapar sus posturas en relación con las pistas que ha dado el Gobierno sobre cómo dará respuesta a la necesidad de ampliar la cobertura del sistema —hoy solo se pensiona el 25 % de los colombianos— y cómo hacerlo sostenible, teniendo en cuenta que las pensiones se llevan un promedio de 40 billones de pesos del presupuesto anual.

“La reforma pensional la van a pasar. Y tenemos claro que el Gobierno le va a apuntar a acabar el régimen de prima media (administrado por Colpensiones). Es posible que ni siquiera toquen la edad, que no suban los aportes, que no bajen las mesadas o que solo se les baje a los de altos ingresos, pero el corazón de la reforma será que los colombianos solo se puedan pensionar con lo que ahorren en su vida laboral, como ya lo ha dicho el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Eso es destruir el régimen de prima media”, aseguró Jorge Gómez, representante a la Cámara por Antioquia del Polo Democrático Alternativo.

Publicidad

Por su parte, el integrante del Centro Democrático, Óscar Darío Pérez, también representante a la Cámara por Antioquia, calificó las afirmaciones de los partidos de oposición al Gobierno como populistas.

“La discusión no es si el régimen de pensiones es privado o público, sino si es viable o inviable. El debate no puede ser ideológico, sino responsable. Tenemos que decirnos la verdad en estas materias porque no es equitativo que el país se gaste 40 billones para un número no superior a 2 millones de pensionados, mientras el 80 % de la población no alcanza a jubilarse. La propuesta debe estar revestida de criterios técnicos y sociales, no populistas”, expresó el representante.

Pérez, quien dijo no saber si el Gobierno le dará trámite a la reforma pronto, también criticó a quienes han insinuado que los fondos privados deben desaparecer porque, a su juicio, este análisis desconoce la realidad de los cotizantes y del porcentaje de trabajadores que no alcanzará una pensión.

Uno de los congresistas que ha pedido revisar que sigan existiendo los fondos de pensiones privados es el senador antioqueño del partido Conservador, Juan Diego Gómez, quien piensa que la discusión de la reforma no es prioritaria mientras no se tengan los suficientes argumentos técnicos para tramitarla.

Publicidad

“No estoy claro de que el Gobierno tenga en la agenda la reforma pensional. Aunque la mencionó, en su momento la ministra de Trabajo, Alicia Arango (hoy del Interior), ha causado más alboroto que consenso. No veo ni el acuerdo ni los votos ni los elementos que hemos solicitado nosotros para hacer una reforma pensional acompañada de un estudio técnico de una entidad externa y la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que permita garantizar mínimos como una pensión básica, que sobrepase la línea de pobreza; y que nos deje revisar la existencia y permanencia de los fondos privados”, señaló el senador.