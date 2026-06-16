Histórica revaluación del peso colombiano; el dólar alcanza su nivel más bajo desde 2010

El peso colombiano atraviesa uno de los periodos de mayor fortaleza frente al dólar en la historia económica reciente. Hasta ahora, se trata del mayor episodio de fortalecimiento del peso colombiano en la década. La moneda local acumula una revaluación que no se veía desde 2010, impulsada por factores como la estabilidad de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, que se han mantenido entre 3,5% y 3,75%, y el repunte del petróleo hacia niveles cercanos a US$90 por barril, más el flujo de remesas que ha alcanzado niveles récord en los últimos dos años.
Este escenario cobra especial relevancia porque coincide con la temporada de viajes del Mundial, cuando miles de colombianos comienzan a planear desplazamientos al exterior. A diferencia del Mundial de Catar 2022, cuando el dólar rondaba máximos históricos, los colombianos llegarán a la cita orbital de 2026 con una tasa de cambio mucho más favorable.
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El 10 de noviembre de 2022, a pocos días del inicio del torneo, la divisa se negociaba en $4.994,61, mientras que el viernes cerró en $3.475,78. Esto significa que hoy cada dólar cuesta cerca de $1.500 menos que en la pasada Copa del Mundo, un alivio para quienes sueñan con viajar a EE. UU., México o Canadá, ya que reduce el costo de tiquetes, alojamiento, alimentación y demás gastos asociados al evento deportivo.
Si analizamos este siglo, es la tercera mayor revaluación del peso colombiano en lo corrido del siglo XXI. Desde que Gustavo Petro asumió la Presidencia hasta ahora, el dólar ha caído cerca de 20%, un comportamiento que solo se ha visto en dos ocasiones más desde el 2000. Una de ellas se registró entre 2016 y 2017, cuando la divisa pasó de niveles cercanos a $3.400 a alrededor de $2.700. Sin embargo, la mayor apreciación del peso en este siglo se dio entre 2003 y 2008, durante el gobierno de Álvaro Uribe, cuando el dólar cayó desde cerca de $2.900 hasta niveles próximos a $1.600.
Se puede decir que la moneda colombiana vive uno de los momentos más fuertes de la historia reciente. De acuerdo con los analistas, este comportamiento del dólar responde a varios factores. Entre ellos está el contexto internacional, pues la divisa estadounidense se ha debilitado globalmente. A esto se suman los altos precios del petróleo, que actualmente rondan los US$90 por barril y aumentan el ingreso de dólares al país.