Histórica revaluación del peso colombiano; el dólar alcanza su nivel más bajo desde 2010

El peso colombiano atraviesa uno de los periodos de mayor fortaleza frente al dólar en la historia económica reciente. Hasta ahora, se trata del mayor episodio de fortalecimiento del peso colombiano en la década. La moneda local acumula una revaluación que no se veía desde 2010, impulsada por factores como la estabilidad de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, que se han mantenido entre 3,5% y 3,75%, y el repunte del petróleo hacia niveles cercanos a US$90 por barril, más el flujo de remesas que ha alcanzado niveles récord en los últimos dos años. Este escenario cobra especial relevancia porque coincide con la temporada de viajes del Mundial, cuando miles de colombianos comienzan a planear desplazamientos al exterior. A diferencia del Mundial de Catar 2022, cuando el dólar rondaba máximos históricos, los colombianos llegarán a la cita orbital de 2026 con una tasa de cambio mucho más favorable. Entérese: Peso colombiano la moneda emergente más valorada, tras resultados de primera vuelta presidencial El 10 de noviembre de 2022, a pocos días del inicio del torneo, la divisa se negociaba en $4.994,61, mientras que el viernes cerró en $3.475,78. Esto significa que hoy cada dólar cuesta cerca de $1.500 menos que en la pasada Copa del Mundo, un alivio para quienes sueñan con viajar a EE. UU., México o Canadá, ya que reduce el costo de tiquetes, alojamiento, alimentación y demás gastos asociados al evento deportivo. Si analizamos este siglo, es la tercera mayor revaluación del peso colombiano en lo corrido del siglo XXI. Desde que Gustavo Petro asumió la Presidencia hasta ahora, el dólar ha caído cerca de 20%, un comportamiento que solo se ha visto en dos ocasiones más desde el 2000. Una de ellas se registró entre 2016 y 2017, cuando la divisa pasó de niveles cercanos a $3.400 a alrededor de $2.700. Sin embargo, la mayor apreciación del peso en este siglo se dio entre 2003 y 2008, durante el gobierno de Álvaro Uribe, cuando el dólar cayó desde cerca de $2.900 hasta niveles próximos a $1.600. Se puede decir que la moneda colombiana vive uno de los momentos más fuertes de la historia reciente. De acuerdo con los analistas, este comportamiento del dólar responde a varios factores. Entre ellos está el contexto internacional, pues la divisa estadounidense se ha debilitado globalmente. A esto se suman los altos precios del petróleo, que actualmente rondan los US$90 por barril y aumentan el ingreso de dólares al país.

Además, las altas tasas de interés hacen de Colombia un mercado atractivo para los inversionistas. Otro factor importante es el flujo de remesas, que en los últimos dos años ha alcanzado niveles récord. Por ejemplo, el cofundador de Finxard, Yovanny Conde, aseguró que esto ocurre porque hay un ciclo largo de debilidad estructural del dólar, por lo que si la FED evalúa subir sus tasas en un futuro inmediato, el dólar se fortalecería, pero de manera transitoria. Aseguró que otra razón por la que se está viendo esta revaluación del peso tiene que ver con la relación que hay entre petróleo y peso, la cual, aseguró, sigue vigente y se amplifica cuando el dólar se debilita globalmente. “Colombia recibe más divisas y el peso se aprecia por partida doble”, dijo. Lea más: Abelardo o Cepeda: ¿con quién le irá mejor a un sistema de salud en crisis? Conde aclaró que la revaluación del peso en el periodo Petro se dio porque mermó la incertidumbre política que se generó al comienzo de su mandato cuando el precio del dólar estuvo en $5.000 y señaló que los factores locales por los que se originó la revaluación no están directamente relacionados con temas políticos. El estratega de divisas y derivados de Corficolombiana, Mauricio Acevedo, también coincide en que hay varios factores que explican ese comportamiento del dólar, pero el más fuerte es el carry trade, una estrategia mediante la cual ingresan flujos de capitales a mercados emergentes que tienen tasas altas, como es el caso de Colombia, Brasil y México, para generar retornos más altos, aunque aclaró que esto es transversal al gobierno de turno. Señaló que lo único del Gobierno Petro que contribuyó con la revaluación del peso fue el costo del endeudamiento, porque elevó las tasas y fortaleció el carry trade.

El analista Gregorio Gandini coincide con este último punto y destacó que el aumento en 200 puntos básicos de las tasas de interés hace que las inversiones locales sean más atractivas para los inversionistas y así haya una mayor entrada de dólares. Sobre el petróleo, explicó que hay una correlación por el comercio internacional y que, al aumentar el precio del crudo, se reciben más divisas por este concepto, aumentando también el flujo de dólares. Pero destacó que hay varios efectos locales que también influyen en la revaluación del peso, entre ellos, el mayor nivel histórico de remesas de colombianos desde el exterior. También mencionó el mayor endeudamiento en dólares por parte del Gobierno y otras operaciones internacionales.