Cuídese de la captación ilegal, no todo lo que brilla es oro

no está incluido, pero es riesgoso

La Superintendencia de Sociedades aclaró que mecanismos como Cadenas, Natilleras o Fondos Familiares no son per se captación ilegal, pero son mecanismos de ahorro informal, en los que “si se superan los límites previstos en los supuestos de captación (...) sea o no el responsable de la devolución de los recursos

miembro del grupo o una de las personas que conforman el fondo, estaríamos ante una captación ilegal”.