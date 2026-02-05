La polémica lista al Senado de Roy Barreras: hay herederos de clanes, exfuncionarios de la UNGRD y hasta un quinterista cuestionado

El exembajador Roy Barreras –a través de su movimiento “La Fuerza”–, terminó siendo el gran componedor del denominado “Frente Amplio Unido”, una coalición de cinco partidos de izquierda que buscará arañarle votos de ese espectro tanto al Pacto Histórico como a Fuerza Ciudadana de cara a las elecciones legislativas de marzo de 2026.
Si bien la lista que la coalición presentó al Senado está liderada por el exviceministro Gustavo García Figueroa –un mensaje a sectores liberales en oposición a César Gaviria, director del Partido Liberal–, también está conformada por cuestionadas figuras, herederos de clanes regionales y fichas de controvertidos dirigentes.
Con la venia de Barreras –uno de los operadores políticos más funcionales y efectivos del presidente Gustavo Petro–, al “Frente Amplio Unido” aterrizó nada menos que Juan David Duque, otrora secretario privado del exalcalde Daniel Quintero.