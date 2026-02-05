La polémica lista al Senado de Roy Barreras: hay herederos de clanes, exfuncionarios de la UNGRD y hasta un quinterista cuestionado

El exembajador Roy Barreras –a través de su movimiento “La Fuerza”–, terminó siendo el gran componedor del denominado “Frente Amplio Unido”, una coalición de cinco partidos de izquierda que buscará arañarle votos de ese espectro tanto al Pacto Histórico como a Fuerza Ciudadana de cara a las elecciones legislativas de marzo de 2026. Si bien la lista que la coalición presentó al Senado está liderada por el exviceministro Gustavo García Figueroa –un mensaje a sectores liberales en oposición a César Gaviria, director del Partido Liberal–, también está conformada por cuestionadas figuras, herederos de clanes regionales y fichas de controvertidos dirigentes. Con la venia de Barreras –uno de los operadores políticos más funcionales y efectivos del presidente Gustavo Petro–, al “Frente Amplio Unido” aterrizó nada menos que Juan David Duque, otrora secretario privado del exalcalde Daniel Quintero.

Duque, quien ocupará el puesto 15 de la lista, carga con el mote no solo de haber sido el primer funcionario en la historia de Medellín en someterse a una moción de censura por parte del Concejo, sino en ser declarado insubsistente. ¿La razón? Su silencio y falta de respuestas al escándalo de los fondos fijos, relacionado con el aparente uso irregular de la caja menor de la Alcaldía de Medellín por parte de Quintero y su primer anillo de confianza. Sin embargo, Duque no es la única “perla” en la lista. En el ramillete se cuenta también Olga Milena Flórez Sierra, esposa del exsenador Musa Besaile Fayad, condenado por escándalos como el Cartel de la Toga o Fonade. Besaile –uno de los caciques electorales de Córdoba–, compartió curul en la bancada del Partido de La U con el entonces senador Barreras, y su hermano, John Besaile Fayad, busca asegurar en 2026 el escaño que actualmente tiene en el Senado por esa colectividad. Flórez aspirará con el estratégico #3 de la lista. Si bien intentó llegar a la Gobernación de Córdoba en 2023, al final su candidatura no cuajó y terminó adhiriendo a la campaña del hoy diputado Gabriel Calle Aguas.

Se trata del hermano del expresidente de la Cámara Andrés Calle, un liberal de tendencia petrista que hoy está en líos por presuntamente favorecer el trámite de las reformas del Gobierno Petro en el Congreso a cambio de $1.000 millones. Lo anterior, con dineros de la corrupción que se tomó la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Como otra cuota de clanes políticos se cuenta también Leonidas Name, exsecretario de la UNGRD y quien es sobrino del expresidente del Senado Iván Name, uno de los grandes salpicados en el escándalo de corrupción en la Unidad. También el exalcalde de Neiva (Huila), Gorky Muñoz, destituido e inhabilitado por la Procuraduría por irregularidades en contratación durante la pandemia del Covid-19. Adicionalmente, la lista del “Frente Amplio Unido” incluye un guiño al petrismo duro y puro. Por un lado, fueron incluidos Mary Luz Herrán, exintegrante del M-19 y expareja del presidente Petro, y Máximo Noriega Rodríguez, otrora funcionario de la Alcaldía de Bogotá en la era Petro y quien fuese el padrino político del exdiputado Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del jefe de Estado. De hecho, por cuenta de los dineros calientes que presuntamente ingresaron a la campaña Petro presidente en 2022 al final el Pacto Histórico resolvió quitarle el aval en 2023 a Noriega para medirse por la Gobernación del Atlántico.

Por otro lado, en el listado figura el exsuperintendente de Salud Luis Carlos Leal, quien fue investigado por la Procuraduría por presuntas irregularidades durante la toma de posesión e intervención forzosa administrativa de la EPS Sanitas. Sin embargo, no existe sanción ni decisión disciplinaria en su contra relacionada con esos hechos. Además, el trámite disciplinario fue archivado. Inclusive, en el listado de los 10 primeros con el #7 aparece el líder afro Ariel Palacios, quien es cercano a la vicepresidenta Francia Márquez y a su movimiento, “Soy porque Somos”. En los primeros puestos sobresalen también varios líderes sindicales y miembros de centrales de trabajadores. Aunque también tuvieron el visto bueno de Roy Barreras, quien jalonó su ingreso fue la senadora Clara López, quien participa en la coalición con su movimiento “Unitarios”. De allí la inclusión de Domingo José Ayala, expresidente de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode); la dirigente paisa Martha Rocío Alfonso, ejecutiva de ese gremio de maestros, y Rafael Cuello, secretario General de Fecode. Sin embargo, el nombre que más resuena en este frente es el de Fabio Arias, #2 de la lista y presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Pese a su trabajo sindical, fue denunciado penalmente en 2024 por la Alcaldía de Bogotá por promover bloqueos contra el sistema TransMilenio durante una jornada de paro. Según la administración de la capital, 2,5 millones de usuarios del transporte público se vieron afectados por acciones que reconoció el propio Arias. A ello se suma que se vandalizaron 11 buses y se dejaron de percibir $ 5.401 millones. Otro de los pesos pesados del sector social es Guillermo Cardona, presidente de la Confederación Nacional de Acción Comunal. Se trata de un petrista de vieja data a quien reconocen como la cabeza visible de decenas de juntas de acción comunal, claves para constituir organizaciones de base. De hecho, el ministro del Interior, Armando Benedetti, logró unir a la Confederación en su cruzada por la fallida consulta popular.