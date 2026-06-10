El nuevo motor del consumo en Colombia: 13,9 millones de adultos mayores impulsarán la economía hacia 2055

El envejecimiento de la población colombiana dejará de ser un fenómeno exclusivamente demográfico para convertirse en uno de los principales motores de consumo y crecimiento económico del país durante las próximas décadas. Así lo revela el Informe de Longevidad Activa de OBS Business School, que estima que para 2055 Colombia tendrá 13,9 millones de habitantes mayores de 55 años, un segmento que concentrará una parte cada vez más relevante de la demanda de bienes y servicios.
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