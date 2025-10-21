¿Cuántos eafitenses están entre los 100 líderes con mejor reputación en Colombia?

Son 15 los graduados eafitenses destacados en Merco Líderes 2025, el escalafón que mide la reputación de los principales referentes empresariales y sociales de Colombia.

En el top 20 figuran Juan Carlos Mora Uribe, presidente de Bancolombia, quien está en el primer lugar del ranking; Ricardo Sierra Fernández, presidente de Celsia (14); Carlos Ignacio Gallego Palacio, expresidente del Grupo Nutresa (15); Claudia Restrepo Montoya, rectora de EAFIT (18). También sobresalen Miguel Fernando Escobar Penagos, presidente de Postobón (21); Juan Esteban Calle Restrepo, presidente de Cementos Argos (27); David Escobar Arango, director de Comfama (31); Juan David Escobar Franco, presidente de Seguros Sura (44); Ignacio Calle Cuartas, presidente de Sura Asset Management (54); Juan David Correa Solórzano, presidente de Protección (62); Luis Alberto Botero Botero, presidente de Alianza Team (68); Jaime Alberto Ángel Mejía, presidente de Corona Industrial (77); Gabriel Jaime Melguizo Posada, vicepresidente de ISA (85); Juan Camilo Vélez Arango, gerente general de Sufi (94); y Andrés Aguirre Martínez, consultor (96), entre los líderes que reafirman su influencia en los sectores financiero, industrial y social del país. Además de la rectora, Claudia Restrepo Montoya, en el listado figuran tres integrantes del Consejo Superior de Eafit: Carlos Ignacio Gallego, Ignacio Calle Cuartas y Andrés Aguirre, destacó la universidad en un comunicado. Para Isabel Gómez Yepes, directora de Desarrollo Institucional y Vínculos de Eafit, la presencia de los 15 egresados en el listado “es motivo de orgullo porque nuestros graduados son el reflejo de la calidad institucional y de la capacidad transformadora de la comunidad eafitense”.

Agregó que “ver a los eafitenses en posiciones de liderazgo, incluido el primero del ranking y nuestra rectora entre los 20 más reputados, confirma la incidencia que tienen nuestros profesionales en la sociedad y nos anima a seguir fortaleciendo la formación que ofrecemos desde la excelencia y la conexión con los retos del entorno”. Desde la metodología del estudio, Catalina Londoño, directora general de Merco Colombia, explicó que en su edición 18 la medición se basó en un modelo multistakeholder que combina la percepción de más de 2.000 directivos, 400 expertos y 249.000 menciones digitales.

En su análisis consideró seis grandes ejes: perfil reputacional, liderazgo, estrategia y gestión, referencia social y empresarial, liderazgo digital e indicadores objetivos de gestión.

Del círculo virtuoso entre el liderazgo y la reputación institucional

Catalina Londoño destacó que Merco identifica un “círculo virtuoso” entre la reputación del líder y la de su organización, en el que ambos se fortalecen mutuamente mediante la coherencia, la visión y la comunicación efectiva. Ese equilibrio entre liderazgo personal y reputación institucional se refleja también en Eafit. Así lo considera Catalina Suárez Restrepo, jefa del Departamento de Comunicación de Eafit, quien compartió que “la presencia de la rectora Claudia Restrepo entre los 20 líderes con mejor reputación del país, y el reconocimiento de Eafit como la primera universidad privada de Antioquia y la segunda en Colombia en el más reciente escalafón Merco Empresas, evidencian ese círculo virtuoso entre el liderazgo coherente del CEO y el de la organización. En nuestro caso, esa coherencia es parte esencial de la reputación que construimos día a día”.