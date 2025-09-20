Donald Trump instauró la “Tarjeta Dorada” para otorgar visas a cambio de altas sumas de dinero

El presidente de Estados unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva en materia migratoria para implementar la denominada “Tarjeta Dorada”, un mecanismo dirigido a quienes deseen agilizar la obtención de una visa a cambio de una tarifa más elevada. De acuerdo con el anuncio, este programa de residencia permitirá a los solicitantes pagar US$ 1 millón para acelerar el trámite. Del mismo modo, las empresas tendrán la opción de pagar US$ 2 millones a fin de patrocinar a un extranjero que desee traer a Estados Unidos. Respecto a la visa H-1B (trabajos especializados), habrá un incremento de 100.000 dólares cada año en lugar de los 1.000 dólares actuales. Lea también: EE. UU. actualiza reglas para renovar visas sin entrevistas en visas: esto es lo que debe saber

¿Cómo afecta la medida a empresas y trabajadores extranjeros?

Las visas H-1B tienen una duración determinada, inicialmente de tres años, prorrogables hasta seis años, para extranjeros patrocinados por un empleador. “Creo que va a ser tremendamente exitoso”, dijo Trump a periodistas en el Despacho Oval, en alusión a esa “tarjeta dorada”, que hace parte de su política de incentivar el empleo de calidad en Estados Unidos. “Mediante un pago de un millón de dólares al Tesoro de los Estados Unidos, o si una corporación los está patrocinando, dos millones, [esos aspirantes] tendrán acceso a un tratamiento acelerado de visas como parte de este nuevo programa de Tarjeta Dorada”, dijo Will Scharf, asistente de Trump.

Impacto en las visas H-1B y en el sector tecnológico

Desde su primer mandato, Trump ha mostrado su intención de limitar esos permisos de trabajo para priorizar a los trabajadores estadounidenses. El número de solicitudes de visas H1-B ha aumentado significativamente en los últimos años y llegó a un pico de aprobaciones en 2022 bajo la presidencia del demócrata Joe Biden.

En contraste, el pico de rechazos se registró en 2018, durante el primer mandato de Trump en la Casa Blanca. Estados Unidos aprobó aproximadamente 400.000 visas H1-B en 2024, de las cuales dos tercios fueron renovaciones. India representa alrededor de tres cuartos de los beneficiarios. Las grandes empresas tecnológicas dependen de trabajadores indios que se trasladan a los Estados Unidos o viajan entre ambos países. Empresarios del sector tecnológico, incluido el exaliado de Trump, Elon Musk, han advertido contra la focalización de las visas H-1B, argumentando que Estados Unidos no cuenta con suficiente talento local para cubrir vacantes importantes en el sector tecnológico. Estos anuncios complementan la masiva operación contra la inmigración ilegal en todo el país, que ha recibido grandes fondos aprobados por el Congreso.