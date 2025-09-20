Donald Trump instauró la “Tarjeta Dorada” para otorgar visas a cambio de altas sumas de dinero

El presidente de Estados unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva en materia migratoria para implementar la denominada “Tarjeta Dorada”, un mecanismo dirigido a quienes deseen agilizar la obtención de una visa a cambio de una tarifa más elevada.
De acuerdo con el anuncio, este programa de residencia permitirá a los solicitantes pagar US$ 1 millón para acelerar el trámite. Del mismo modo, las empresas tendrán la opción de pagar US$ 2 millones a fin de patrocinar a un extranjero que desee traer a Estados Unidos. Respecto a la visa H-1B (trabajos especializados), habrá un incremento de 100.000 dólares cada año en lugar de los 1.000 dólares actuales.
Lea también: EE. UU. actualiza reglas para renovar visas sin entrevistas en visas: esto es lo que debe saber