x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Semáforo mundialista: quiénes tienen la vía libre y quiénes se detienen en la Selección Colombia rumbo a Norteamérica-2026

A nueve meses, algunos jugadores parecen fijos, otros caminan en la cuerda floja y varios podrían quedarse fuera. Mire aquí los deportistas del país que suenan fuerte para llegar al Mundial de Norteamérica 2026, según expertos.

  • Muchos de los hombres que aparecen esta imagen posiblemente irán al Mundial, como James y Díaz, otros se quedarán por fuera del certamen de 2026 en Norteamérica. Foto: Juan Antonio Sánchez Ocampo.
    Muchos de los hombres que aparecen esta imagen posiblemente irán al Mundial, como James y Díaz, otros se quedarán por fuera del certamen de 2026 en Norteamérica. Foto: Juan Antonio Sánchez Ocampo.
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

20 de septiembre de 2025
bookmark

La Selección Colombia escribe un capítulo clave: la carrera hacia el Mundial de 2026. Tras la última convocatoria para enfrentar a Bolivia y Venezuela, Néstor Lorenzo ya empieza a mostrar un panorama más claro de quiénes son sus piezas base, qué dudas persisten y qué futbolistas parecen haber quedado relegados. Con la clasificación y la ilusión intacta, el semáforo mundialista se enciende para dividir en tres colores a los convocables: los verdes, que parecen fijos; los amarillos, que todavía tienen exámenes pendientes; y los naranjas, que se alejan cada vez más de la lista final.

Lea: Fifa reveló nuevo ranking de selecciones: ¿en qué posición quedó Colombia tras clasificarse al Mundial?

Para el exseleccionador nacional Jorge Luis Pinto, en verde están los intocables, la columna vertebral de la selección.

“Luis Díaz es la gran figura ofensiva, James Rodríguez el referente de jerarquía, y a su lado aparecen hombres de confianza como Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Lucumí y Dávinson Sánchez”. Pinto agrega que Daniel Muñoz se ha ganado el puesto por la banda derecha y en el arco Lorenzo confía en la experiencia de Camilo Vargas y David Ospina. “La duda la debe tener sobre el tercer portero”, añadió.

Para un exmundialista como Hárold Lozano, deben estar fijos Jhon Arias y Luis Suárez, salvo algún imprevisto mayor. “Son jugadores que en los últimos años han mostrado una evolución y su presente les permite soñar con esa posibilidad”.

InfogrÃ¡fico
Semáforo mundialista: quiénes tienen la vía libre y quiénes se detienen en la Selección Colombia rumbo a Norteamérica-2026

El amarillo representa a quienes caminan en la cuerda floja. Según los analistas consultados, allí están nombres históricos como Yerry Mina, cuya fragilidad física pone en duda su continuidad.

“En ese mismo escalón podemos poner a Jorge Carrascal, Jaminton Campaz, Rafael Santos Borré y Miguel Borja”, asegura el exmundialista Gildardo Gómez. Según él, deben consolidarse más en el día a día.

Un exgoleador como Arnoldo Iguarán analiza la lucha en esas posiciones. “La competencia está buena. Rafael Santos Borré y Miguel Borja deben remar duro y con goles si quieren estar, mientras que Dayro Moreno se está ganando un lugar”, opinó.

Finalmente, en naranja aparecen los que difícilmente estarán en la cita mundialista. Andrés Román, Stefan Medina, Juan Guillermo Cuadrado, Matheus Uribe, Luis Sinisterra y Gustavo Puerta, han sido tenidos en cuenta en el proceso, pero por diferentes situaciones no han tenido continuidad.

El panorama es claro: Lorenzo ya tiene una base, pero la batalla por los últimos cupos será feroz. Figuras como Dayro Moreno, Miguel Borja, Santos Borré, Jhon Durán y “Cucho” Hernández se medirán con jóvenes como Yáser Asprilla, Mateo Casierra, Jorge Carrascal, además de otros que no actúan en la misma posición, como Yerry Mina, Carlos Cuesta, Kevin Mier y Álvaro Montero.

El semáforo ya está encendido, algunos corren con ventaja, otros esperan no quedarse en amarillo y varios parecen haberse quedado en naranja.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Equipos de fútbol
Selección Colombia
Colombia
James Rodríguez
Luis Díaz
Néstor Lorenzo
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida