Trump abre la puerta a tomar el control del petróleo iraní: “es una opción”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que hacerse con el control del petróleo de Irán es una posibilidad una vez finalice el conflicto en Medio Oriente. “Es una opción”, dijo el mandatario al ser consultado sobre este escenario durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca. Puede leer: Trump asegura que Irán está “suplicándonos alcanzar un acuerdo” para poner fin a la guerra, pero negociadores lo desmienten De acuerdo con versiones divulgadas por medios internacionales, Trump comparó esa alternativa con experiencias previas en la región. “En Venezuela lo hicimos muy bien (...) es como una especie de empresa conjunta para explotar el petróleo”, sostuvo, en referencia a los cambios políticos en ese país tras la salida del poder de Nicolás Maduro.

Petroleros en Ormuz: gesto de Irán en medio de negociaciones

En paralelo, el jefe de Estado aseguró que Irán permitió el tránsito de varios buques petroleros por el estratégico estrecho de Ormuz, en lo que calificó como una señal de apertura dentro de las conversaciones para poner fin a la guerra. Vea aquí: Trump “desatará el infierno”si negociaciones con Irán fracasan, advierten desde la Casa Blanca “Ellos dijeron ‘para demostrar que vamos en serio y que estamos presentes, vamos a entregarte ocho barcos con petróleo. Ocho barcos, ocho grandes barcos con petróleo’. Esto sucedió hace dos días, y mañana estarán navegando”, afirmó Trump durante el encuentro con su gabinete. “Ocho grandes buques cisterna, cargados de petróleo, pasarán directamente por aquí. Y yo dije: ‘supongo que tienen razón; que van en serio’. Y creo que navegaban bajo bandera paquistaní”, añadió el mandatario, quien consideró que los actuales negociadores iraníes son “las personas indicadas”. El estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca de una quinta parte del petróleo mundial, se ha convertido en un punto crítico del conflicto y de la estabilidad energética global. Entérese: Irán endurece su postura y rechaza el plan de paz de Trump

Cambio en los interlocutores tras la ofensiva militar

Trump también indicó que, tras los bombardeos estadounidenses, los representantes iraníes en la mesa de diálogo han cambiado frente a los que participaban antes del inicio de la guerra, el pasado 28 de febrero. El mandatario sostuvo que estos nuevos interlocutores difieren de los anteriores, luego de que la ofensiva militar impactara la cúpula del poder en Teherán.

Presión para negociar: “será demasiado tarde”