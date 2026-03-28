Nacional no solo juega contra Pasto, sino también contra la presión, por el liderato y la credibilidad en su juego

Atlético Nacional afronta este domingo un duelo clave frente a Deportivo Pasto, en un partido que puede marcar el rumbo del semestre. El compromiso se disputará desde las 6:20 p.m. en el estadio La Libertad, con transmisión de Win Sports+, y tiene en juego no solo el liderato sino también la clasificación anticipada a los playoffs de la Liga BetPlay-I.
Ambos equipos llegan igualados con 27 puntos, ocupando las dos primeras posiciones del torneo, aunque el conjunto verdolaga cuenta con un partido menos. Esto le da un matiz aún más atractivo al encuentro, pues quien logre la victoria alcanzará las 30 unidades y asegurará su presencia en la siguiente fase del campeonato.