Nacional no solo juega contra Pasto, sino también contra la presión, por el liderato y la credibilidad en su juego

Ambos equipos llegan igualados con 27 puntos, ocupando las dos primeras posiciones del torneo, aunque el conjunto verdolaga cuenta con un partido menos. Esto le da un matiz aún más atractivo al encuentro, pues quien logre la victoria alcanzará las 30 unidades y asegurará su presencia en la siguiente fase del campeonato.

Atlético Nacional afronta este domingo un duelo clave frente a Deportivo Pasto, en un partido que puede marcar el rumbo del semestre. El compromiso se disputará desde las 6:20 p.m. en el estadio La Libertad, con transmisión de Win Sports+, y tiene en juego no solo el liderato sino también la clasificación anticipada a los playoffs de la Liga BetPlay-I.

El historial reciente favorece ampliamente al equipo antioqueño. Nacional acumula nueve visitas consecutivas sin perder en Pasto y suma 16 partidos sin caer ante el conjunto nariñense. La última derrota frente a este rival se remonta a marzo de 2019, lo que significa que ya son siete años de dominio verde en este enfrentamiento.

Sin embargo, el contexto actual añade presión al equipo dirigido por Diego Arias. La hinchada aún no supera los recientes tropiezos ante Millonarios, especialmente la eliminación en la Copa Sudamericana. A esto se suma la goleada 3-0 sufrida frente a Cruz Azul en un amistoso internacional, resultado que desató inconformidad en las tribunas.

La tensión llegó a tal punto que el delantero Dairon Asprilla protagonizó un cruce con aficionados, evidenciando el momento delicado que atraviesa la relación entre el plantel y la hinchada.

En este escenario, una derrota en Pasto no solo significaría ceder el liderato, sino también profundizar la fractura con los seguidores, justo cuando la dirigencia ha hecho un llamado a respaldar el proceso y mantener la unidad en torno al cuerpo técnico.

De cara al compromiso, Nacional tendrá ausencias importantes. No contará con David Ospina, quien se encuentra con la Selección Colombia, ni con Simón García, William Tesillo, Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata y Juan Bauzá, todos afectados por inconvenientes físicos. Además, Nicolás Rodríguez permanece apartado del equipo mientras se resuelve el caso judicial en el que está involucrado.