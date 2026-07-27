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Fondo gringo pasó de controlar el 2,4% al 26,8% de la deuda pública de Colombia en manos de extranjeros en solo un año

PIMCO, gigante de inversión estadounidense, explicó el 86% del aumento en las compras de bonos de deuda pública por extranjeros en el último año y ya concentra $41,4 billones, según Corficolombiana.

  • Germán Ávila, ministro de Hacienda; y Gustavo Petro, presidente de Colombia, entregan una deuda que ascieden a $1.167 billones. De ese total, $899,7 billones corresponden a deuda interna, y $267,4 billones a deuda externa. FOTO: El Colombiano.
    Germán Ávila, ministro de Hacienda; y Gustavo Petro, presidente de Colombia, entregan una deuda que ascieden a $1.167 billones. De ese total, $899,7 billones corresponden a deuda interna, y $267,4 billones a deuda externa. FOTO: El Colombiano.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 1 hora
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El mercado de deuda pública colombiano tiene un nuevo protagonista y su nombre es PIMCO. Se trata de una de las gestoras de fondos más grandes del mundo, con sede en Estados Unidos, que en el último año pasó de ser un jugador menor en Colombia a convertirse en el principal comprador extranjero de bonos de deuda pública (TES), es decir, los títulos con los que el Gobierno se financia en el mercado local.

Un informe de renta fija de Corficolombiana, elaborado por el analista Felipe Espitia y el economista jefe, Julio Romero, identificó 111 vehículos de inversión asociados a esta gestora. De esos, 95 tenían tenencias de TES a junio de 2026.

En conjunto, esos fondos sumaban $41,4 billones, equivalentes al 26,8% de todo el saldo de deuda interna que está en manos de inversionistas extranjeros.

Hace apenas un año, en junio de 2025, PIMCO (Pacific Investment Management Company, firma global de inversión estadounidense) representaba una fracción casi insignificante del total en manos de extranjeros, 2,4%. 12 meses después, esa participación se disparó a 26,8%. Según Corfi, ningún otro actor del mercado creció a ese ritmo.

Entérese más: Así deja Petro “la olla raspada” de las finanzas públicas: $98 billones solo en intereses en 2027

El 86% del aumento de la deuda pública de Colombia se explica por un solo gestor

De acuerdo con el informe de Corficolombiana, entre junio de 2025 y junio de 2026, las tenencias totales de extranjeros en TES crecieron $44,9 billones. De ese incremento, $38,7 billones (el 86%) corresponden únicamente a los fondos administrados por PIMCO.

El resto del mercado offshore, en la práctica, aportó muy poco a ese crecimiento, estimó el análisis.

Además, “el primer semestre de 2026 deja ver con más nitidez esa divergencia. Mientras PIMCO compró $17,1 billones en TES entre enero y junio, el resto de los fondos extranjeros redujo su exposición en $26,7 billones”.

Por eso, Corfi consideró que sin las compras de PIMCO, el saldo total de extranjeros en deuda colombiana habría caído cerca de $26,7 billones en esos seis meses, en lugar de mostrar el crecimiento que se observó.

A su vez, esta historia tiene un punto de partida concreto, se trata de diciembre de 2025, cuando el Ministerio de Hacienda le vendió directamente TES a PIMCO por $23 billones. Fue una operación puntual, pero la gestora no se detuvo ahí, siguió aumentando su posición durante todo el primer semestre de 2026.

El resultado es que la participación de PIMCO dentro del grupo de inversionistas extranjeros pasó de “14,8% en diciembre de 2025 a 26,8% en junio de 2026. Eso equivale a un salto de 12 puntos porcentuales en solo seis meses y de 24,3 puntos porcentuales en un año completo”.

Conozca aquí: Colombia deberá pagar $83,9 billones en intereses de su deuda pública en 2027

Quiénes le cedieron el terreno a PIMCO

Según Corfi, dos de los inversionistas extranjeros con más trayectoria en el mercado de TES, el fondo soberano noruego Norges Bank y la gestora Franklin Templeton, redujeron su presencia de forma notable en el último año.

“Norges Bank pasó de tener el 8,8% del total offshore a solo el 2,5%. Franklin Templeton bajó de 3,5% a 1,7%”, se lee en el informe.

A esa salida se sumó el cierre, a finales de mayo, de una operación conocida como Total Return Swap (TRS), un contrato que permitía a varios bancos internacionales exponerse a la deuda colombiana sin tener que comprar los títulos de forma directa.

Cuando esa operación terminó, los bancos que participaron en su estructuración redujeron sus posiciones, Citibank vendió $10,1 billones; Banco Santander, $6,2 billones; JP Morgan, $5,3 billones; BBVA, $4,6 billones; y BNP Paribas, $3,1 billones.

En otras palabras, mientras PIMCO compraba, la banca internacional que había entrado por la vía del TRS estaba saliendo. El resultado neto le da al mercado la impresión de que los extranjeros regresaron a Colombia, pero esa lectura solo se sostiene por el peso de un único comprador.

Saldo de TES de PIMCO y el resto de los fondos extranjeros.
Saldo de TES de PIMCO y el resto de los fondos extranjeros.

Por qué esta concentración preocupa a los analistas

Para Corficolombiana, no es lo mismo que la demanda extranjera esté repartida entre muchos fondos a que dependa de las decisiones de uno solo. Cuando el flujo está distribuido, la demanda es más estable porque depende de muchos criterios distintos.

“Cuando se concentra en un gestor, depende de sus decisiones internas de asignación de riesgo, y eso hace que el mercado quede más expuesto si esa entidad decide reducir su exposición”.

El informe también advierte sobre el papel de los Non-Delivery Forwards (NDF), unos contratos que han ganado peso en el último año y medio. A través de ellos, un inversionista extranjero puede apostarle a las tasas locales sin asumir directamente el riesgo cambiario del peso colombiano.

“Influyen en cómo se forman los precios de los TES, pero no representan una entrada real de capital extranjero al país”, por lo que tampoco deben leerse como una señal de recuperación estructural.

En el corto plazo, la posición de PIMCO fue positiva para Colombia. Ayudó a absorber las grandes subastas de deuda que el Gobierno ha realizado durante 2026 y contribuyó a contener uno de los episodios de mayor tensión en el mercado, cuando las tasas de los TES llegaron a rozar el 15% a finales de mayo, antes de que las expectativas de cambio político y el resultado electoral impulsaran una recuperación en los precios de los títulos.

El problema aparece si se mira hacia adelante. Según Corfi, entre más concentrada esté la demanda extranjera en un solo gestor, más sensible se vuelve el mercado colombiano a cualquier cambio en su estrategia global, ya sea por ajustes de riesgo, cambios en su lectura sobre mercados emergentes o simples decisiones de rotación de portafolio. Si PIMCO decide vender, no hay ningún otro actor de tamaño similar listo para reemplazarlo.

En contexto: Gobierno Petro creó un monopolio en la deuda colombiana: fondo de EE. UU. controla el 30%

Mayores vendedores netos de TES en el primer semestre.
Mayores vendedores netos de TES en el primer semestre.

El telón de fondo: una deuda que no deja de crecer

Esta concentración ocurre en momento en que la deuda pública de Colombia sigue en expansión. El Ministerio de Hacienda reportó que, al cierre de junio, la deuda total del país llegó a $1,167 billones de pesos, el equivalente al 60,5% del PIB proyectado para este año.

Frente a junio de 2025, la deuda bruta creció casi $75 billones. Comparada con agosto de 2022, el aumento ha sido de $363 billones.

De ese total, el 77,1% es deuda interna y el 22,9% restante es deuda externa, lo que confirma la estrategia del Gobierno de financiarse cada vez más dentro del país para depender menos de préstamos en el exterior.

La deuda interna suma $899,7 billones, equivalentes al 46,6% del PIB. De ese monto, $663,2 billones están denominados en pesos colombianos y $236,5 billones en UVR, una unidad que se ajusta según la inflación.

La deuda externa, por su parte, llega a $267,4 billones, un 13,9% del PIB. De ese total, el 62,3% está en dólares, el 18,3% en francos suizos, el 17,2% en euros y apenas el 2,1% en pesos colombianos, una diversificación que busca reducir la dependencia del dólar en los compromisos internacionales del país.

Para lo que resta de 2026, el Gobierno Nacional Central tiene que atender vencimientos de deuda interna por $129,6 billones, de los cuales $22,3 billones corresponden puntualmente a TES de corto y largo plazo. A eso se suman $19,5 billones en pago de intereses, para un servicio total de la deuda interna de $149,2 billones.

En el frente externo, los compromisos de este año incluyen $5,1 billones en intereses y $2,6 billones en amortizaciones.

A partir de 2027, las necesidades de pago bajan de forma gradual, aunque se mantendrán por encima de los $95 billones anuales hasta 2031. El próximo año, en particular, el servicio de la deuda interna llegará a $140,5 billones, de los cuales $71 billones son amortizaciones y $59 billones corresponden a intereses.

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¿Qué necesita Colombia para depender menos de un solo actor? Para Corficolombiana, una recuperación estructural de la demanda extranjera solo se dará si otros gestores globales, fondos soberanos y administradores de deuda emergente aumentan su exposición de forma más pareja, y no concentrada en un solo nombre.

“Eso exige señales creíbles de consolidación fiscal por parte del Gobierno, una estrategia de financiamiento más predecible, menos incertidumbre regulatoria y condiciones que reduzcan la prima de riesgo país”.

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