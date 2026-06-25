Dólar abre en $3.430, ¿es el momento ideal para comprar divisas?

Durante las primeras horas de negociación de este jueves, el dólar mostró movimientos volátiles en el mercado cambiario colombiano. Este jueves, la divisa estadounidense se negocia en $3.430, un nivel que representa un incremento de $1,68 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para hoy, fijada en $3.428,32.
En lo que va de la jornada se han realizado dos operaciones por un monto total de US$1 millón. El precio ha oscilado en un rango estrecho, con un mínimo y un máximo de $3.433.
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A pesar de este comportamiento contenido en el día, la moneda estadounidense ha registrado una valorización importante tanto en el último mes como en lo corrido del año. Tenga en cuenta que este artículo no representa, de ninguna manera, un consejo de inversión.