Dólar se desploma $31 y cierra en $3.126 tras llegada del Gobierno De la Espriella

La tasa de cambio cerró la jornada en $3.126,20, con una caída de $31,23 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para este día se ubicó en $3.157,43. Esto tras la posesión del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella. Durante la sesión, la divisa estadounidense alcanzó un precio máximo de $3.149 y un mínimo de $3.112,20. Al cierre se habían realizado 815 transacciones por un monto de US$601 millones. La jornada se produce en un contexto en el que el peso colombiano acumula una apreciación superior al 11,84% frente a los niveles registrados antes de la primera vuelta presidencial.

¿Por qué el peso colombiano ha ganado terreno?

El peso colombiano ha mostrado una importante valorización desde el 31 de mayo de 2026, cuando, antes de la primera vuelta electoral, el dólar cotizaba en $3.588. De acuerdo con Rodrigo Lama, Chief Business Officer de Global69, el mercado ha incorporado una lectura positiva sobre el nuevo gobierno promercado de Abelardo de la Espriella. Le puede gustar: Así ha bajado el precio de la visa americana B1/B2 en Colombia con el bajón del dólar Según Lama, esta percepción ha contribuido a que la moneda colombiana mantenga su fortaleza incluso ante diferentes episodios de incertidumbre y ruido, tanto en el ámbito externo como en el interno. Esta dinámica ha sido uno de los factores que explican la resiliencia reciente de la tasa de cambio y la apreciación acumulada del peso.

Los riesgos

Para el analista, el principal riesgo para el peso colombiano en el corto plazo no está relacionado con la política, sino con las decisiones de política monetaria en Estados Unidos. “El riesgo más relevante para la tasa de cambio en el corto plazo no es político sino monetario”, señaló Lama. El analista explicó que una eventual subida sorpresiva de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) en septiembre podría modificar el diferencial de tasas que actualmente favorece las operaciones de carry trade hacia Colombia. Según su análisis, ese escenario podría provocar una corrección rápida de la tasa de cambio, independientemente de las decisiones que adopte el nuevo Gobierno colombiano.

Aunque el mercado considera actualmente que este escenario tiene una baja probabilidad de ocurrencia, Lama advierte que tendría un impacto elevado sobre el peso si llegara a materializarse. Uno de los principales factores de atención serán las decisiones de la Fed y los nuevos datos económicos de Estados Unidos. De acuerdo con Lama, nuevos indicadores o señales que apunten hacia aumentos de las tasas de interés en ese país podrían reducir el diferencial de tasas con Colombia y ejercer presión alcista sobre el dólar. El precio del petróleo también será determinante. En particular, el comportamiento del crudo WTI será una variable relevante para el mercado colombiano, debido a su incidencia sobre el ingreso de divisas. Una caída sostenida del WTI por debajo de los US$70 representaría un riesgo para el ingreso de dólares al país y, por esa vía, podría generar presión sobre la tasa de cambio.

¿Qué papel tendrá el nuevo Gobierno en el dólar?

La conformación del gabinete económico será otro de los elementos que seguirá el mercado. Los inversionistas estarán atentos a las señales que entregue el nuevo Gobierno sobre su política económica. La disciplina fiscal y la capacidad de gestión frente a la polarización y la incertidumbre institucional también estarán entre los factores que podrían influir sobre la percepción de los mercados y el comportamiento del peso. Por ahora, la lectura positiva que el mercado ha hecho del nuevo gobierno promercado de Abelardo de la Espriella ha contribuido a respaldar la moneda colombiana, según el análisis de Lama.

¿Qué puede pasar con las tasas de interés en Colombia?

La política monetaria del Banco de la República será otra variable clave para la tasa de cambio durante los próximos meses. El mercado contempla la posibilidad de que el Emisor realice recortes graduales de su tasa de interés a partir de septiembre, siempre que la inflación continúe cediendo. Sin embargo, un eventual descenso de las tasas en Colombia también modificaría el diferencial frente a Estados Unidos, por lo que las decisiones del Emisor deberán analizarse junto con las determinaciones de la Fed. En este escenario, la trayectoria de las tasas en ambos países será fundamental para determinar si se mantiene el atractivo de las operaciones de carry trade hacia Colombia y, con ello, parte del respaldo que ha tenido el peso colombiano. La jornada cerró así con un dólar en $3.126,20, en medio de una moneda local que acumula una apreciación superior al 11,84% desde los niveles previos a la primera vuelta electoral y de un mercado atento a las decisiones de política monetaria, el petróleo y las señales económicas del nuevo Gobierno. Entérese: Dólar cae por debajo de $3.200 este miércoles: ¿cómo seguirá comportándose? Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: