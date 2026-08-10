Dólar se desploma $31 y cierra en $3.126 tras llegada del Gobierno De la Espriella

La tasa de cambio cerró la jornada en $3.126,20, con una caída de $31,23 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para este día se ubicó en $3.157,43. Esto tras la posesión del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella.
Durante la sesión, la divisa estadounidense alcanzó un precio máximo de $3.149 y un mínimo de $3.112,20. Al cierre se habían realizado 815 transacciones por un monto de US$601 millones.
La jornada se produce en un contexto en el que el peso colombiano acumula una apreciación superior al 11,84% frente a los niveles registrados antes de la primera vuelta presidencial.