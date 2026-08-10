El dramático testimonio de reconocido periodista cuyo padre sigue atrapado bajo los escombros de un edificio en Cali

Una de las historias que se conocieron justo tras el terremoto que azotó varias zonas del país este lunes fue la del padre del presentador José Fernando Patiño, que se conoció había quedado atrapado bajo los escombros de una de las edificaciones que colapsaron en Cali tras el fuerte sismo registrado este lunes.
En conversación con Blu Radio, pidió ayuda a las autoridades para adelantar las labores de búsqueda y rescate.
“Nunca me imaginé estar de este lado de la noticia. Evidentemente, esto nos tiene traumatizados. Yo estoy en el aeropuerto”, relató Patiño, quien se encontraba en Bogotá mientras intentaba viajar hacia la ciudad.
El presentador explicó que había perdido comunicación con él y que, según la información que había recibido, uno de los vecinos habría escuchado su voz entre los escombros.